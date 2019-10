Le odstotna točka loči vodilni LMŠ in SDS, prvak v priljubljenosti ostaja Pahor

LMŠ podpira 16,8 odstotka vprašanih, medtem ko SDS 15,7 odstotka, kaže anketa, ki jo za Delo izvaja Mediana. Vodilna na barometru priljubljenosti politikov ostajata predsednik republike Borut Pahor in premier Marjan Šarec. Vprašani so delo vlade ocenili nekoliko slabše kot septembra in ji dali srednjo oceno 2,81.

Največjo vladno stranko LMŠ po zadnji anketi, ki jo je za Delo izvedla Mediana, podpira 16,8 odstotka vprašanih, 15,7 odstotka pa bi izbralo največjo opozicijsko stranko SDS. Med obema vodilnima strankama se je v enem mesecu razlika zmanjšala z več kot štirih odstotnih točk na eno. LMŠ podpira 16,8 odstotka, SDS pa 15,8 odstotka vprašanih. FOTO: POP TV LMŠ je izgubila dobri dve odstotni točki, kar po oceni Dela lahko pripišemo temu, da so po aferi Kralj v medijih odmevala namigovanja o spornih zaposlitvah v Sovi in vlogi predsednika vlade pri tem, premier pa si je izmenjal veliko ostrih besed s predstavniki Levice in tudi znotraj koalicijske peterice niso bili ravno uglašeni. SDS je po drugi strani pridobila eno odstotno točko. Skoraj vse koalicijske stranke, razen DeSUS in SAB, imajo slabši izid kot pred enim mesecem. Se je pa za skoraj dve odstotni točki povečal delež neopredeljenih, ki jih je zdaj 21,7 odstotka. SD, ki ostaja na tretjem mestu, ima tokrat šestodstotno podporo (septembra 6,4 odstotka). Na četrtem mestu je Levica s 5,3 odstotka, ki je v primerjavi s septembrom izgubila približno odstotno točko. NSi na petem mestu tokrat beleži 4,7 odstotka (septembra 5,1 odstotka). DeSUS, ki je imel septembra 2,3-odstotno podporo, pa se je ta mesec s 3,9 odstotka približal parlamentarnemu pragu. SNS se je ta mesec odrezala bolje kot septembra in bi jo po tokratni anketi volilo 3,7 odstotka vprašanih. SAB bi dobila 2,2 odstotka, SLS 1,8 odstotka, Andrej Čuš in Zeleni 1,6 odstotka, Piratska stranka 1,5 odstotka, Dobra država 1,3 odstotka, SMC pa 0,4 odstotka podpore. Predsednik republike Borut Pahor ostaja na vrhu lestvice priljubljenosti. FOTO: Miro Majcen Vodilna na barometru priljubljenosti politikov tudi oktobra ostajata ista – prvi je predsednik republike Borut Pahor, drugi premier Marjan Šarec, s tem, da so ga anketiranci ocenili nekoliko slabše kot prejšnji mesec. Tik za njima se je uvrstil novinec na lestvici, kandidat za evropskega komisarja Janez Lenarčič. Prehitel je evropsko poslanko Tanjo Fajon, ki se je uvrstila na četrto mesto. Zelo tesno je na naslednjih treh mestih: minister za zdravje Aleš Šabeder ostaja peti, z res malenkost boljšo oceno od evropskega poslanca Milana Brgleza in predsednika NSi Mateja Tonina. Njihove ocene se razlikujejo šele v tretji decimalki. Spodnji del lestvice ostaja nespremenjen, na zadnjih treh mestih so zunanji minister Miro Cerar, predsednik SDS Janez Janša in obrambni minister Karl Erjavec. Vprašani so delo vlade ocenili nekoliko slabše kot septembra in ji dali srednjo oceno 2,81, državni zbor pa ima z 2,61 malenkost slabšo srednjo oceno kot prejšnji mesec. Javnomnenjsko raziskavo je za uredništvo Dela med 2. in 10. oktobrom izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 727 polnoletnimi prebivalci Slovenije.