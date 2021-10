Nasilje nad zdravstvenimi delavci: 'Stiske ljudi niso opravičilo za takšno ravnanje'

V zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih je do zaposlenih zaznati vse več žaljive, agresivne in ogrožajoče komunikacije pacientov ter svojcev, ki se ne strinjajo z epidemiološkimi ukrepi. "Izvajalci zdravstvene in babiške nege se pri svojem delu vse pogosteje srečujejo s konfliktnimi, nasilnimi situacijami, soočajo se z grožnjami ter agresivnimi verbalnimi napadi in celo fizičnim nasiljem," pravijo v Zbornici zdravstvene in babiške nege ter Zdravniški zbornici.

Vzroki za takšno vedenje so, kot pravijo, stiske ljudi, njihov strah in neznanje. "A to ni opravičilo za nesprejemljivo ravnanje. Do nasilja nad zaposlenimi v zdravstveni in babiški negi in drugimi delavci v zdravstvenem varstvu velja ničelna toleranca, ne glede na vzroke," poudarja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. "Osnovni načeli dela izvajalcev zdravstvene in babiške nege sta etični kodeks in profesionalna komunikacija in tak odnos si zaposleni želimo tudi s strani pacientov." Poudarjajo tudi, da morajo vodstva zavodov v skladu z delovnopravno zakonodajo dosedanje varnostne ukrepe prilagoditi nastalim razmeram in ustrezno zaščititi svoje zaposlene.