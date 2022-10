Le previdno, ni vsaka lepa goba tudi užitna

"Veliko zastrupitev je takih, da zamenjajo recimo zajčke z rdečelistkami ali zajčke z raznimi kolobarnicami, ki so strupene, to so pa tiste t. i. nore gobe po domače, s temi se pa kar zastrupijo," pravi Slavko Šerod, predsednik Gobarskega društva Lisička Maribor.

Z zeleno mušnico sta se letos zastrupili dve osebi, smrtnih primerov k sreči nismo imeli, čeprav je za smrt odraslega človeka dovolj zgolj ena. Slabost, bruhanje in driska se po zastrupitvi s to gobo pojavijo šele po šestih do dvanajstih urah od zaužitja. "Obvezno je treba v bolnišnico in takrat je ključna količina gobe, ki smo jo pojedli," nadaljuje Šerod.

V nekaterih primerih so lahko strupene tudi gobe, ki so sicer užitne, saj se na določenih področjih, tudi v Sloveniji, v njih lahko kopičijo težke kovine, saj gobe vsrkajo strupe iz okolja, opozarja sogovornik.

"Recimo eno takih je šaleški bazen, pa Mežiška dolina, tam je močna industrija in tam je zelo veliko težkih kovin, vse to preide v gobe. Pred leti so v Inštitutu Erico ugotovili, da lahko na Koroškem nabirajo največ 10 dag šampinjonov oziroma kukmakov na teden, tako je obremenjeno okolje tam," zaključuje Šerod.

Zato velja zlatemu pravilu, da nabirajte le tisto, kar res poznate, dodati še zmernost.