Z nižanjem temperatur se zimska sezona začenja tudi na cestah. Le še tri dni časa imamo, da avtomobile iz letnih preobujemo v zimske gume. Vozniki so letos zelo dosledni, ugotavljajo na AMZS, kjer so s premontažami začeli že pred enim mesecem. Policija po 15. novembru napoveduje poostren nadzor nad obvezno zimsko opremo, mehaniki pa svetujejo, naj pred zimskimi razmerami opravimo tudi test akumulatorja in meritev hladilne tekočine.