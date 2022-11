Le še nekaj dni za unovčenje digitalnih bonov

Upravičenci do digitalnih bonov lahko te unovčijo še do sredine prihodnjega tedna. Veljavnost digitalnih bonov, ki se jih lahko uporabi pri nakupu računalniške opreme, se namreč izteče s 30. novembrom. Do 25. novembra je bilo skupno unovčenih za 25,87 milijona evrov bonov.

Digitalni boni v vrednosti 150 evrov, ki jih je prinesel zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, so v veljavo stopili 15. junija letos. Najprej so jih za nakup računalniške opreme lahko koristili osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje. Jeseni se jim je pridružilo še 67 oseb v starosti 55 let ali več, ki so do 25. avgusta opravile najmanj 80 odstotkov ali devet ur izobraževanj s področja digitalnih kompetenc.

icon-expand Iskanje na spletu FOTO: Adobe Stock

Po zadnjih podatkih vladne službe za digitalno preobrazbo je bilo do 25. novembra do 11. ure unovčenih 178.668 digitalnih bonov v skupni vrednosti 25,87 milijona evrov. Digitalne bone se lahko med drugim uporabi pri nakupu prenosnih, tabličnih in namiznih računalnikov, računalniških zaslonov, spletnih kamer, tipkovnic in mišk, tiskalnikov in slušalk z mikrofonom. Ravno pri nakupu slednjih se je največkrat unovčilo digitalne bone.

Projekt digitalnih bonov so sicer spremljali zapleti okoli izobraževanj oseb, starih 55 let ali več. Del javnosti je opozarjal na diskriminacijo starejših pri razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, prav tako so očitki leteli na majhno število razpisanih izobraževalnih mest. Do digitalnih bonov je bila med drugim kritična tudi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Kot je dejala, digitalni bon ne bo prispeval k dvigu digitalne pismenosti in vključenosti, temveč bodo ti povečali digitalni in socialni razkorak. Vladna služba za digitalno preobrazbo je na podlagi ugotovljenih nepravilnosti pri razpisu od Slovenskega regionalno razvojnega sklada zahtevala razveljavitev razpisa. Do razveljavitve je uradno prišlo 16. septembra. Na vladni službi bodo v prihodnje poleg že zagotovljenih sredstev namenili še dodatna sredstva za dvig digitalnih kompetenc, da se bo teh usposabljanj lahko udeležilo večje število ljudi. Prav tako je v pripravi novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki bo v kratkem poslana v vladno obravnavo. Ta bo na nediskriminatoren način omogočila usposabljanje vsem, ki to želijo in potrebujejo, je zapisano na spletni strani vladne službe.