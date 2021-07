Le še pet dni do pohodniške avanture tega poletja

Čeprav se večini razdalja 100 kilometrov ne zdi nek presežek, saj je na voljo kar pet dni, pa je bolj kot razdalja pomembno to, kje je speljana pot. Namreč, vsak od prijavljenih bo moral premagati več kot 4800 "višincev", pri čemer vso opremo za preživetje v naravi nosi ves čas s seboj. Kot je ob predstavitvi trase dejal Jože Dakskobler , aktiven pohodnik ter promotor Baške grape in Podbrda, prav tako organizator Ultra trail running festivala v Podbrdu, pot ves čas vodi po naših čudovitih in za mnoge še neznanih kotičkih prelepe Slovenije. Na trasi, ki pelje od Bohinjskega jezera do Kobarida, bo pet kontrolnih točk – Podbrdo, Kneške Ravne, Kamp Siber v Tolminu, Livek ter Kamp Koren v Kobaridu, kjer se bo zaključila ta enkratna dogodivščina. Več o trasi in višinskem profilu pa na tej povezavi .

I feel Slovenia HIGHLANDER Julijske Alpe je pohodniški festival, ki promovira vse to, kar ima Slovenija v izobilju – čudovito naravo, aktiven življenjski slog, preživljanje časa v naravi, varovanje narave ter uživanje v celostni pohodniški izkušnji. Je pa Highlander zavezan tudi k trajnosti, tako da organizatorji močno spodbujajo in uveljavljajo princip "pustimo le sledi stopinj in nič drugega".

Vsak dan bo treba premagati približno 20 kilometrov razdalje, na vsaki od kontrolnih točk pa bo moral udeleženec dobiti žig. Kot pravi Dakskobler, bo zagotovo najzahtevnejši drugi dan, saj vse takrat čaka 22,7 kilometra dolga pot in 1382 višinskih metrov vzpona. Podobno zahtevna je tudi trasa med Tolminom in Livkom, kjer pa udeležence čaka 22,2 kilometra poti in 1190 metrov vzpona. Organizatorji ves čas opozarjajo, da Highlander ni zgolj vzdržljivostna preizkušnja, čeprav si jo bo marsikdo vzel kot takšno in poskušal dobrih 100 km premagati v zgolj treh dneh. To ni tekaška prireditev, ne meri se čas in ni uvrstitev. Pač pa je to prireditev, ki promovira zdravo gibanje v neokrnjeni naravi ter druženje in sodelovanje med udeleženci.

Uživajte v trenutkih gibanja v čudoviti naravi

Eden od ambasadorjev prihaja iz Hrvaške, tokrat pa bo prvič raziskoval slovenske hribe. Matei Negovetić je dosedanja doživetja na Highlanderju opisal s temi besedami: svoboda, skrb zase in trenutek. “Le na eno stvar se je treba osredotočiti – vsak trenutek, ki ga doživljaš medtem ko si na trasi,” pravi Matei. “Prepričan sem, da so zgodbe o prelepih prostranstvih, čudovitih razgledih in neokrnjeni naravi slovenskih gora resnične, zato se zelo veselim doživeti vse to. Na Hrvaškem vedno rečemo, da je trava bolj zelena v Sloveniji. Zdaj se bom o tem lahko prepričal na lastne oči.”