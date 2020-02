'Take sezone gripe ne pomnimo, smo v skoraj vojnem stanju'

Koliko otrok dejansko manjka v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, se ne ve, ker tega podatka nihče ne zbira. A poročila s terena kažejo, da so v nekaterih razredih in skupinah gripa in druge viroze popolnoma zdesetkale prisotnost.

Tudi pojavnost okužb dihal je prejšnji teden naraščala. Vse to se kaže v izbruhih obolevnosti v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, kjer so dokazali gripo tipa A in B.

Zdaj, ko so ljudje informirani, starši prej pokličejo v ambulanto in ne pripeljejo takoj otroka na pregled."Če bi na pregled pripeljali vse bolne otroke, to ne bi bilo obvladljivo, bilo bi vojno stanje. Tudi sicer je skoraj vojno stanje, ker telefon zvoni praktično ves čas," je pojasnila.

"Tisti, ki imajo gripo, so zagotovo bolni pet do sedem dni. Dejala bi, da je vsaj štirikrat ali celo več bolnih kot denimo lani,"je povedala.

Največji dvig pojavnosti gripi podobnih bolezni je v osrednjeslovenski in gorenjski regiji, najmanjši pa v mariborski in prekmurski, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Jagrič Friškovčeva bi težko trdila, da gripa letos težje poteka, z več zapleti. Je pa res, da je večje število bolnikov z zapleti kot v preteklih letih, saj je tudi veliko več gripe.

Do sedaj je gripa težko udarila predvsem po otrocih in mladostnikih. "Ne vemo, kaj je botrovalo takemu izbruhu, tudi od Nacionalnega inštituta za javno zdravje nismo dobili pravih odgovorov. Ne ve se, zakaj je pri otrocih tako ogromna obolevnost, pri odraslih pa denimo ne," je povedala. Medtem ko so najprej zbolevali predvsem vrtčevski otroci, so zdaj na udaru šole: "Dobesedno so se v enem tednu razredi kar izpraznili. To poročajo iz cele Slovenije - od Primorske do Ljubljane in Maribora. Povsod so enaki podatki."

Kot je dodala, je ponavadi epidemija večja, če nekaj let ni bilo veliko obolelih z gripo. "Potem ko se ponovno pojavi v populaciji, je to nov virus, s katerim otroci še nikoli niso bili v stiku in zato zbolijo," je pojasnila. Tudi če je zima najprej mrzla, potem pa se ozračje otopli, otroci ponavadi bolj zbolijo. "Ampak tako hude sezone gripe ne moremo pojasniti s toplim vremenom," je pristavila.

Sicer pa so gripo dokazali v 40 odstotkih vseh testiranih vzorcev. Med vzorci, ki so jih odvzeli v ambulantah primarnega zdravstva - pri pediatrih ali družinskih zdravnikih - je bilo pozitivnih 80 odstotkov vzorcev, v vzorcih iz bolnišnic pa 35 odstotkov.