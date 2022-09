Le z nekaj kliki rezervirate sanjske počitnice po celem svetu iz Ljubljane, Zagreba in Benetk.

Veliko slovenskih turistov počitnice organizira v lastni režiji, saj imajo tako povsem proste roke pri načrtovanju. A to pomeni, da so sami sebi prepuščeni tudi, če se pred ali med potjo slučajno kje zatakne. In potem sledi obilica stresa, skrbi, pa tudi dodatnih stroškov. Ne zveni ravno kot sanjski dopust, kajne?

Ker si po vsakodnevnem soočanju s stresnimi situacijami in hektičnim urnikom zaslužite čudovite počitnice, brez neumornega iskanja prave kombinacije letov in namestitev ter sprotnega načrtovanja poti, so lahko popolna rešitev za vaš oddih neodvisne spletne turistične agencije za rezervacije počitnic in potovanj. Neodvisna v tem primeru pomeni, da ima na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji, lastninsko pa ni povezana z nobenim od njih. Lep primer tovrstne spletne turistične agencije pri nas je spletna agencija Počitnice.si , ki v sodelovanju s priznano neodvisno nemško verigo turističnih agencij Schmetterling Reisen posreduje turistične aranžmaje vseh slovenskih in tujih organizatorjev počitnic ter potovanj z letalom.

Hitro, enostavno, transparentno

Na spletni strani Počitnice.si lahko hitro in enostavno poiščete ter izberete počitnice, ki so vam pisane na kožo in potovanje, ki v celoti zadosti vašim željam in zahtevam. A to še ni vse! V kolikor med ponujenimi možnostmi ne najdete želenega oddiha, ali pa se vam preprosto ne ljubi preveč brskati po spletu, lahko na info@pocitnice.si enostavno pošljete povpraševanje za izbrano destinacijo z željenim terminom in letališčem odhoda, številom oseb ter pričakovano kvaliteto hotela. V le nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe glede na zahtevane kriterije.

Paketna ponudba počitnic pri Počitnice.si običajno vključuje povratni letalski prevoz na izbrano destinacijo, namestitev z izbrano storitvijo, transfer od letališča do izbrane namestitve in nazaj ter podporo klicnega centra oziroma predstavnika na destinaciji vse dni v tednu. V kolikor je potrebno, uredijo tudi vizo za izbrano destinacijo, omogočajo pa še doplačilo zavarovanja rizika odpovedi potovanja, ki krije stroške tudi v primeru, če zbolite za Covid-19. V kolikor pride do odpovedi leta, prejmete vračilo denarja v roku 7 dni, vselej pa so vam na voljo tudi za dodatna pojasnila in informacije.