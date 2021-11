Leanpay se z zbranim zagonskim kapitalom v seriji A širi na trge srednje in vzhodne Evrope

Leanpay je bil ustanovljen leta 2017 z željo ponuditi čim bolj enostavno storitev obročnih plačil pri nakupih. S tem želi pomagati prihraniti čas in napor tako za kupce kot za prodajalce. S sodobnim uporabniškim vmesnikom, v realnem času in v popolnoma digitaliziranem procesu zagotavlja edinstveno uporabniško izkušnjo, odplačilo pa je razporejeno na daljše obdobje.

Podjetje Leanpay , ki je v enem samem letu potrojilo prihodke iz poslovanja, ponuja rešitve za obročno plačevanje v fizičnih in spletnih trgovinah v Sloveniji in na Hrvaškem. Podjetje je v seriji A zbralo tri milijone evrov zagonskega kapitala, večinoma od skladov Lead Ventures in South Central Ventures. To bo podjetju, ki mu zaupa že skoraj 400 spletnih trgovin, omogočilo vstop na ostale trge srednje in vzhodne Evrope (CEE) in že prihodnje leto zagon storitev na Madžarskem in v Romuniji.

To daje uporabnikom večjo svobodo in jim omogoča enostavnejše in nemoteno nakupovanje, kjer koli in kadar koli želijo. Trgovcem pa pomaga povečevati prodajo, vrednost povprečnega nakupa in lojalnost kupcev.

“Obstaja izjemen potencial rasti storitev BNPL, regionalna širitev pa lahko močno spremeni tudi način vedenja potrošnika na spletu”, pojasnjuje Ábel Galácz, generalni direktor Lead Ventures. To je tudi razlog, da investicijska družba, ki upravlja s skladi MOL in Eximbank, kaže zanimanje za ta tržni segment, katerega regionalna zvezda je Leanpay, ki ponuja BNPL rešitve v Sloveniji in na Hrvaškem. Start-up je v prvi polovici leta 2021 ustvaril trikrat več prometa v primerjavi z enakim obdobjem lani.

“Leanpay ni klasični ponudnik storitev BNPL, kot je denimo Klarna”, poudarja Miša Živić, soustanovitelj in CEO. Medtem ko se švedski ponudnik osredotoča predvsem na modne izdelke, kjer znaša povprečna vrednost nakupa 150 evrov, se Leanpay osredotoča na trikratnik teh vrednosti. Predvsem zaradi osredotočanja na večje nakupe v segmentih zabavne elektronike, opreme za dom, pohištva in športne opreme. Po besedah Miše Živića je pomembna razlika, ki jo zasleduje Leanpay, tudi usmeritev na trg srednje in vzhodne Evrope, kjer drugi globalni igralci tako rekoč še niso navzoči. Digitalne kredite na omenjenih trgih trenutno ponujajo zgolj tradicionalni igralci.

V podjetju Leanpay verjamejo, da je najboljša rešitev za potrošnika pri financiranju velikih nakupov koordiniran ekosistem na potrošniški nakupovalni poti. Po besedah Janka Medje, soustanovitelja in CSO v podjetju Leanpay, je najboljša uporabniška izkušnja odvisna od tega, da vsak posamezen akter v verigi vrednosti počne tisto, v čemer je najboljši: “Leanpay tako ustvarja tesna zavezništva z različnimi deležniki na nakupovalni poti potrošnikov, tako na kot izven spleta. Trgovina in podjetje Leanpay skupaj ustvarjata uporabniško izkušnjo s poudarkom na preglednosti, enostavnosti in hitrosti pri brskanju, nakupovanju, plačevanju in poprodajnih storitvah. Z namenom, da bi to storili prav, tesno sodelujemo tudi z bankami, dostavnimi službami in ostalimi, da zagotovimo vse potrebne informacije, likvidnost in dodatne storitve, ki so potrebne za najboljšo uporabniško izkušnjo.”

Kreditne prakse podjetja BNPL Fintech so v zadnjem času pod velikim drobnogledom regulatorjev po vsem svetu. Tilen Zugwitz, soustanovitelj in CFO podjetja Leanpay, pravi: "Da bi strankam in trgovcem zagotovili trajnostno storitev, moramo biti odgovoren posojilodajalec. Najpomembnejše merilo za nas je višina dolga, ki ga lahko prevzame posameznik. Povezali smo se s kreditnimi uradi in ponudniki storitev Direktive o plačilnih storitvah 2 ter v kombinaciji s podatki iz platforme ocenili tveganje in raven dolga, ki ga stranka lahko odplačuje."





Naročnik oglasa je Leanpay.