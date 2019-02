Leben in Gašperšič bosta prijavila prijavitelje

Nekdanji vodja projekta drugi tir, danes pa okoljski minister v Šarčevi vladi Jure Lebenter nekdanji minister za infrastrukturo Peter Gašperšič bosta ovadila vlagatelje kazenske ovadbe, ki ju obtožujejo zavajanja in prikrivanja prave vrednosti projekta, so na naše poizvedovanje odgovorili z Lebnovega ministrstva. Zoper vlagatelja bosta "podala prijavo krive ovadbe, saj sta prepričana, da gre za neosnovane laži in zlonamerna podtikanja. Gre za zlorabo pomembnega pravnega instituta z namenom pridobivanja medijske pozornosti," so poudarili.

Spomnimo. Skupina strokovnjakov Lebnu in Gašperšiču, poleg njiju pa še državni sekretarki Nini Mauhler ter vodstvom Družbe za razvoj infrastrukture (DRI), direkcije za infrastrukturo (DRSI) in družbe 2TDK skupaj z njenim nadzornim svetom, v ovadbi očita kazniva dejanja velike goljufije in lažnega predstavljanja ter zavajanja javnosti z veliko premoženjsko škodo in oškodovanjem javnih financ. V ovadbi piše, da je slovensko javnost in odgovorne pri projektu drugi tir in sporni maketi zavajala kriminalna združba, ki je z dopolnjevanjem dokumentacije prikrivala pravo vrednost investicije, in sicer naj bi bila ta od milijarde in pol do dveh milijard evrov dražja, kot predstavljajo v javnosti.

Eden od podpisanih pod ovadbo Jože Duhovnik, sicer član skupine, ki si prizadeva za cenejšo traso, je bil včeraj tudi gost v oddaji 24UR ZVEČER. Povedal je, da bo po njegovih izračunih končna vrednost projekta 2,7 milijarde evrov, samo gradbeni del razširitve cevi za dvotirno progo pa bo po njegovih trditvah stal 641 milijonov in ne zgolj 97, kot je zapisano v investicijskem načrtu.