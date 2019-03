Leben se poslavlja, v vladno ekipo pa prihaja Poznič

Leben je bil tretji minister, ki je sporočil, da zapušča Šarčevo vlado, danes pa je to storil še minister za zdravje Samo Fakin . Državni zbor pa je danes potrdil novega ministra za kulturo Zorana Pozniča . Njegovega predhodnika Dejana Prešička so "odnesli" očitki o šikaniranju in poniževanju zaposlenih na ministrstvu.

Šarec se je nato z Lebnom pogovoril in dan po ponujenem odstopu sporočil, da sta se skupaj odločila, da bi v teh pregretih razmerah težko opravljal delo naprej. To njegovo sporočilo je sicer pomenilo, da je odstop sprejel, a formalno postopki še niso stekli. Ker je bil Leben zaradi poškodbe bolniško odsoten, je namreč pisno odstopno izjavo premierju poslal šele danes.

Koalicija podprla Pozniča, nasprotujejo mu v SDS

Državni zbor je Pozniča danes potrdil s 47 glasovi za in 19 proti. Kandidata za novega ministra je predlagala SD, kandidaturo pa je ponudil sam, ker želi po odstopu Dejana Prešička nadaljevati delo, začeto v tem mandatu. Na funkcijo prihaja z mesta direktorja zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Imenovanje Pozniča za ministra so v današnji predstavitvi stališč podprli v koalicijskih poslanskih skupinah. Pozničeve kandidature niso podprli v SDS, v Levici, NSi in SNS pa so napovedali, da ji ne bodo nasprotovali.

Po besedah Nine Maurovič (LMŠ) bo v času, ko kulturi tudi proračunska sredstva namenjajo nekaj obilnejši kos pogače, treba znati kritično odbrati tisto najboljše, kar slovenska kulturna krajina ponuja ter to tudi ustrezno podpreti. Zato jo veseli, da Poznič tudi sam prepoznava, da je pred njim velika odgovornost. Kot njegovo prednost je izpostavila poznavanje umetnosti in kulturnega okolja. Pričakovanja so po njenih besedah visoka in dela bo veliko, poleg tega bodo morali na ministrstvu ponovno vzpostaviti zaupanje med zaposlenimi in vodstvom.