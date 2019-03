Leben izstopil iz SMC, kandidaturi Zajca in Šabedra že v DZ

Hkrati so dodali, da je bil Leben, ki je (bil) s predsednikom SMC Mirom Cerarjem povezan tudi prijateljsko oziroma družinsko, eden od ustanovnih članov stranke, vseskozi, sploh pa v zadnjem obdobju je veljal za enega od bolj izpostavljenih politikov. Odnosi z vrhom SMC so se po pisanju Večera krhali že nekaj časa, tudi pred novim izbruhom afere maketa, saj naj bi marsikoga motila Lebnova vse višja priljubljenost v javnosti. Ob zadnjem izbruhu afere pa Leben v stranki naj ne bi imel dovolj zaslombe.

Na spletnem Večeru so ob tem spomnili še, da je Leben že pojasnil, da za nadomestilo, ki ministrom pripada po pol leta opravljanja funkcije, ne bo zaprosil.

V SMC so potrdili, da so Lebnovo izjavo prejeli, Leben sam pa je izstop potrdil za Delo. Več ni želel komentirati, napovedal je le, da se vrača na prejšnje delovno mesto, kjer je imel med ministrovanjem zamrznjeno pogodbo. Ko bo tudi formalno predal posle na ministrstvu svojemu nasledniku, ki bo predvidoma Simon Zajc , se bo Leben torej vrnil v družbo BLS Sinergije, ki se ukvarja s poslovnimi usmeritvami. Še vsaj dva tedna bo Leben zaradi poškodbe noge sicer na bolniški, še dodaja spletno Delo.

Ob tem, ko je Leben svoj odhod z ministrske funkcije uskladil s premierjem Marjanom Šarcem, in ob dejstvu, da je bil Šarec z Lebnovim delom zadovoljen in je napovedal, da bosta še sodelovala, če organi pregona v zgodbi z maketo ne bodo našli nepravilnosti pri Lebnovem minulem delu, je bilo v zadnjih tednih slišati vse več ugibanj, ali bi Leben v prihodnosti lahko postal član LMŠ.

Leben je s funkcije odšel zaradi očitkov, povezanih z maketo za drugi tir, projekt, ki ga je vodil kot državni sekretar v nekdanji vladi Mira Cerarja. S Šarcem sta namreč ugotovila, da bo v pregretih razmerah težko vodil ministrstvo za okolje, ki ga je kot minister iz kvote SMC prevzel v vladi Marjana Šarca.

Ministrski kandidaturi Simona Zajca in Aleša Šabedra že v DZ

Slovenski poslanci so se sicer danes seznanili z odstopom ministra Lebna in zdravstvenega ministra Sama Fakina, premier Šarec pa je v državni zbor poslal kandidaturi za njuna naslednika. Lebna naj bi nasledil Simon Zajc, na vroči stol ministra za zdravje pa naj bi sedel direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Aleš Šabeder.

Do imenovanja novega ministra bo zdravstveni resor začasno sicer vodil Šarec, ministrstvo za okolje in prostor pa bo v okviru opravljanje tekočih poslov do imenovanja naslednika vodil Leben.