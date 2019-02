Leben Šarcu ponudil svoj odstop: Naj zadnji vendarle ugasne luč

V pojasnilu je zapisal, da je okoljska politika zanj temelj vsake suverene države in torej je okoljsko ministrstvo zanj ključen državotvoren resor. "Kot sem povedal ob prevzemu mandata, na področju varovanja okolja kot civilizacija pademo ali obstanemo. Ministrstvo za okolje in prostor je preveč pomemben resor, da bi ga pri izvajanju njegovega dela in poslanstva oviral takšen dvom, ki se je sedaj umetno zasejal vame. Kljub temu, da je moja vest čista, pa je od mene kot ministra neodgovorno, da posredno ogrožam nujno kredibilnost resorja, ki ga vodim. V zadnjih petih mesecih smo naredili ogromno in da bi naše projekte, ki so ključni za Slovenijo dolgoročno, ovirala senca dvoma, ni niti pošteno niti odgovorno. Zato sem včeraj, z vsem zavedanjem in čisto vestjo, predsedniku vlade ponudil svoj odstop."

Poudaril je, da se dobro zaveda, da v politiki dejstva ne štejejo. "Razumem, da je politika v prvi vrsti umetnost možnega, očitno predvsem umetnost možne interpretacije in insinuacije. Razumem, da vsaka politika potrebuje prikladno tarčo in žrtev. Razumem tudi, da sem – četudi v jasni liniji poveljevanja – danes najbolj prikladna tarča in žrtev jaz, četudi nedolžen po svojih in policijskih kriterijih. Ponujam se na tkalo in nakovalo ter pozivam h koncu te za las privlečene zgodbe. Naj zadnji vendarle ugasne luč," je še dejal.

Kot je še zapisal, je od leta 2016 na povabilo SMC vsebinsko vodil ključni infrastrukturni in gospodarski projekt za Slovenijo. Prepričan je, da ga je vodil dobro, zakonito in v skladu s svojimi pristojnostmi ter predvsem z veliko mero odgovornosti. "Ker verjamem v ekipno delo, sem zaupal tako nadrejenim kot podrejenim, da ravnajo po enakih etičnih načelih kot jaz sam. Upam, da bo policijska preiskava dokazala, da imamo v tej zgodbi čisto vest prav vsi."

V sinočnji oddaji 24UR ZVEČER so poročali, da so policisti preiskavo razširili tudi na Lebna, a policija tega zaradi varstva osebnih podatkov uradno ni ne zanikala ne potrdila.

Posel v zvezi z maketo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom je pod drobnogled vzela policija, ki preiskuje domnevna kazniva dejanja med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2018. V preiskavi so se znašli direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko in še trije uslužbenci direkcije.

Z ovadbo nad ovadbo

Skupina strokovnjakov je zoper Lebna in nekdanjega ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, poleg njiju pa še državno sekretarko Nino Mauhler ter vodstva Družbe za razvoj infrastrukture (DRI), direkcije za infrastrukturo (DRSI) in družbe 2TDK skupaj z njenim nadzornim svetom, vložila kazensko ovadbo, v kateri jim očita kazniva dejanja velike goljufije in lažnega predstavljanja ter zavajanja javnosti z veliko premoženjsko škodo in oškodovanjem javnih financ. V ovadbi piše, da je slovensko javnost in odgovorne pri projektu drugi tir in sporni maketi zavajala kriminalna združba, ki je z dopolnjevanjem dokumentacije prikrivala pravo vrednost investicije, in sicer naj bi bila ta od milijarde in pol do dveh milijard evrov dražja, kot predstavljajo v javnosti.

Leben in Gašperšič medtem vračata udarec, saj sta napovedala, da bosta zaradi neosnovanih laži in zlonamernih podtikanj ovadila vlagatelje kazenske ovadbe. Kot ocenjujeta, gre za "zlorabo pomembnega pravnega instituta z namenom pridobivanja medijske pozornosti", so zapisali na ministrstvu.