Leben se vrača v politiko: 'Dovolj je bilo besed, zavajanj in umetnih delitev'

Zaživela je Stranka zelenih dejanj (Z.DEJ) – njeno vodenje je pričakovano prevzel njen pobudnik, nekdanji okoljski minister Jure Leben, ki je kot temeljne vrednote stranke izpostavil svobodo, strpnost, demokracijo in spoštovanje. Po njegovih ocenah je v politiki čas za menjavo generacij. Glede sodelovanja s trenutno vladno garnituro je dejal, da je to za zdaj lahko bolj negativno kot proaktivno, saj ne vidi podlag že na področju vrednot, še posebej pa ne, kar se tiče zakona o vodi.

Kot je v nagovoru na digitalnem ustanovnem kongresu ocenil Jure Leben, živimo v času, ki je onkraj dvoma neprizanesljiv nekdaj svetim in nedotakljivim postulatom moderne države, času, ki je na preizkušnjo postavil naše temeljne vrednote in zasejal dvom v iskrenost in trdnost naših medsebojnih odnosov. Tako je svoj uvod posvetil vrednotam, ki so po njegovih navedbah vodilo strankinega programa in delovanja. To so svoboda, demokracija, strpnost in spoštovanje. Pri snovanju strankinega programa pa so se po njegovih besedah ukvarjali z vprašanjem, kako iskati ravnovesje med kakovostnim razvojem, ki nedvomno prinaša koristi za človeka, in med ohranjanjem okolja, ki je predpostavka človekovega obstoja in posledično temelj obstoja industrije ter ekonomskega razvoja. Po njihovih trditvah je trikotnik človek - okolje - razvoj nedeljiv sistem in tako strankine programske zahteve ne morejo biti utemeljene samo na okoljski politiki, četudi si v osrčje svojega delovanja postavljajo trajnostni pravični razvoj za vse.

icon-expand Jure Leben je prevzel vajeti nove stranke Z.DEJ. FOTO: Bobo

Leben je najprej izpostavil zaščito okolja. Kot je napovedal, bodo njihovi prvi koraki hipna razglasitev okoljske krize, ureditev dostopa do pitne vode prebivalcem v Anhovem in prepoved frackinga. Kemis, Termit, Ekosistemi, Eternit in drugi "nonšalantni onesnaževalci našega okolja" po njegovih navedbah v Sloveniji nimajo mesta. Dodal je še zaščito slovenskih gozdov, sprejetje zakona o zapiranju premogovnika Velenje in večjo zaščito živali. V ospredje socialnih zahtev med drugim postavljajo javno dostopno zdravstvo ter pri tem povečanje števila zdravstvenih delavcev, pravično socialno politiko, prenovo sistema izobraževanja v smislu krepitve poklicnega izobraževanja in digitalizacije šolstva ter zavzemanje za aktivni duh v aktivnem telesu. Da bi bile njihove socialne in okoljske zahteve uresničljive, pa Slovenija po mnenju Z.DEJ potrebuje premišljen nadaljnji razvoj industrije in ekonomije. Prepričani so, da se Slovenija do leta 2030 zmore uvrstiti med 20 globalno najkonkurenčnejših držav na svetu glede na metodologijo WEF. Leben je med predlogi za uresničitev ciljev nanizal pravično razogljičenje Slovenije, trajnostno prometno politiko, decentralizacijo in digitalizacijo Slovenije, uvedbo davka na sladke pijače in davka na nereciklirane plastične embalaže. Slovenija je po njegovih besedah bogatejša za pravo zeleno politično stranko. "Dovolj je bilo besed, zavajanj, praznega besedičenja in umetnih delitev. Čas je za nas. Za svobodo, naravo, razvoj. Za zelena dejanja," je poudaril.

icon-expand kotKot temeljne vrednote stranke je izpostavil svobodo, strpnost, demokracijo in spoštovanje. FOTO: Bobo

O sodelovanju s trenutno vlado: Ne vidim podlag že na področju vrednot Na digitalnem kongresu Z.DEJ so ustanovni člani sprejeli program, statut in poslovnik stranke. Vodstvo je volilo 119 delegatov, ki so Lebna soglasno izvolili za predsednika, za podpredsednika pa podjetnika Gregorja Erbežnika. Sodelujoče je uvodoma nagovorila podjetnica Tanja Skaza. Leben je v pogovoru s Skazo ob vprašanju ciljev stranke Z.DEJ ocenil, da zeleno lahko vodi državo. Po njegovem mnenju je v politiki čas za nove generacije in mogoče tudi že čas za to, da premierju Janezu Janši rečejo hvala lepa. Glede sodelovanja s trenutno vladno garnituro je v izjavi za medije po kongresu dejal, da je to za zdaj lahko bolj negativno kot proaktivno, saj ne vidi podlag že na področju vrednot, še posebej pa ne, kar se tiče zakona o vodi.

Leben je bil eden od soustanoviteljev SMC. V vladi Marjana Šarca je deloval kot minister za okolje in prostor, položaj pa je zapustil zaradi očitkov, povezanih z maketo za drugi tir, projektom, ki ga je vodil kot državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo v vladi Mira Cerarja. Pred več kot dvema letoma je zapustil SMC.

O povezovanju z drugimi okoljskimi strankami je dejal, da pozdravljajo to, da je v Sloveniji čim več zelenih strank, a se bodo te morale s problematiko okolja začeti tudi zares ukvarjati. Spomnil je na predsednika Zelenih Slovenije, ki je državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, od katerega bi pričakoval, da se bo bolj aktivno vključil v reševanje problema zakona o pitni vodi in prispeval k temu, da referendum sploh ne bi bil potreben. "Naše sodelovanje bomo razvijali na podlagi vrednot. Če si spoštljiv, vključujoč, ne podpiraš razdvajanja in si proti rasizmu, smo z vsemi takimi pripravljeni sodelovati," je povedal in dodal, da se je za vrnitev v politiko odločil prav zaradi dogajanja v zadnjem letu epidemije in krize, ko bi bilo treba ljudi povezovati, ne pa razdvajati. Nezadovoljen je tudi z načrtom za okrevanje, ki je premalo okoljsko naravnan. Spomnil je, da ima EU sklenjen zeleni evropski dogovor, na slovenski strani pa sploh še ne vemo, kakšne projekte bomo izpeljali. "Če bomo namreč želeli črpati ta denar, moramo imeti pripravljene projekte z gradbenimi dovoljeni, ne le ideje na papirju," je opozoril Leben. Na vprašanje, na katere volivce cilja na volitvah, je odvrnil, da bo javnost od njega zelo težko slišala razprave o levih in desnih. Verjame, da glede na predstavljene vrednote lahko zajemajo tako leve kot sredinske in desne volivce in nimajo nobenih težav glede tega. O tem, kakšen odziv volivcev pričakujejo, ni želel špekulirati, a glede na zbiranje podpisov za ustanovitev stranke in opravljene pogovore na terenu, verjame, da bodo po prihodnjih volitvah v parlamentu in koaliciji.