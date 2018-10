Leben: Slovenija je na robu ekološke katastrofe, šteje vsak dan

Direktor Snage Ljubljana in predsednik Združenja centrov za ravnanje z odpadki Janko Kramžar ter direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc sta ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu podrobenje predstavila nevzdržne razmere na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Kot so pojasnili, se izvajalci javne služb e že mesece soočajo z izjemno prostorsko stisko, saj družbe za ravnanje z odpadki večinoma ne prevzemajo več odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč.

Minister je priznal, da je v tem primeru "zatajil nacionalni sistem ravnanja z odpadki". "Slovenija se je tako, celo brez da bi se večina državljank in državljanov Slovenije tega zavedala, znašla na robu ekološke katastrofe," je dejal minister. Opozarja, da se se je Slovenija znašla "v primežu sanitetnega, ekološkega in varnostnega izziva nacionalnih razsežnosti" in dodaja, da časa za odlašanje z rešitvijo ni več. Ker se bliža prvi november, bo stanje le še slabše.

Kot je dejal minister, je zato stanje primoran reševati z interventnim zakonom, ki ga je ministrstvo v javno obravnavo poslalo že prejšnji teden."Gre za izjemno situacijo, kjer šteje vsak dan," je dodal.

Interventni zakon naj bi že decembra stopil v veljavo, zato že v tem tednu začenjajo posvetovanja s poslanci v Državnem zboru in posvetovanja s strokovno javnostjo na ravni zbornice. Ministrstvo prav tako pospešeno pripravlja novelo Zakona o varstvu okolja, ki naj bi zagotovil sistemsko rešitev.

Na Zbornici komunalnega gospodarstva so pojasnili, da se je v letošnjem letu na dvoriščih in zasilnih skladiščih komunalnih podjetij nabralo že več kot 12.500 ton komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Zadovoljni so, da je ministrstvo po desetletju opozarjanj končno prisluhnilo njihovim težavam in "prvič resno pristopilo k reševanju problematike s predlogom interventnega zakona". Odločitev ministrstva pozdravljajo, obenem pa opozarjajo, da je potrebno urgentno zagotoviti tudi kratkoročno rešitev nevzdržnih razmer pri izvajalcih javnih služb, ki se utapljajo v kupih neprevzete embalaže in odpadnih sveč.