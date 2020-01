Led je tanek, drsanje na Cerkniškem jezeru ni varno

Zaledenelo Cerkniško jezero je te dni privabljalo veliko število ljubiteljev narave, številni so si nadeli tudi drsalke, zdaj pa drsanje na njem zaradi odjuge, ki se bo nadaljevala tudi prihodnji teden, ni več varno. "Jezero sicer ima ledeno skorjo, vendar je ta še pretanka in se zaradi toplega vremena tali," opozarjajo v Notranjskem regijskem parku.

"Spomnimo tudi, da Cerkniško jezero ni običajno jezero, ampak je presihajoče in na njegovem dnu so požiralniki. Kaj lahko se zgodi, da voda pod ledom nenadoma presahne, drsalec zgoraj pa je lahko zato ne odnese najbolje. Tiste, ki se boste vseeno odločili za drsanje, opozarjamo, da drsate na lastno odgovornost, in vam svetujemo skrajno previdnost," so dodali.