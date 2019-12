Preden speljete, očistite avto, sicer boste ob 200 evrov

"Zaradi nizkih temperatur so ceste spolzke, na vozilih – predvsem kombijih in tovornih – pa se lahko nabira led, ki se potem raztresa na cesto. Očistite vozila pred vožnjo. Gorenjski policisti so nekaj primerov raztresanja ledu v zadnjem obdobju že obravnavali. Globa za prekršek znaša 200 eurov," so zapisali policisti.

Zaradi neočiščenih površin, predvsem ogledal in stekel, vozniki velikokrat ne vidijo kaj se dogaja okoli njih, tudi zato težje pravilno in pravočasno odreagirajo na nepričakovane situacije. Velikokrat zato spregledajo pešce, povzročijo trke, vozijo po nasprotni polovici ceste in ogrožajo sebe in druge. In vsaka taka situacija je zelo nevarna, zato policisti opozarjajo vse voznike, naj pred vožnjo očistijo vozila.