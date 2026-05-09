Ledeni možje bodo upravičili svoj sloves, prihaja hladna fronta

V torek bo Slovenijo prešla hladna fronta, ki bo poleg prepotrebnega dežja prinesla tudi občuten padec temperatur in za ta čas precej nizko mejo sneženja, nepovedujejo vremenoslovci na portalu Meteoinfo Slovenija.
Ob močnejših padavinah bi lahko prehodno snežilo celo pod 1000 metrov nadmorske višine.
Sledilo bo zelo hladno sredino jutro z možnostjo slane v zatišnih legah. Nato se bo nekoliko otoplilo, vendar bo vreme ostalo spremenljivo.
Po trenutnih napovedih bi nas lahko nov pas izrazitejšega dežja dosegel prav na "poscano Zofko", ki goduje v petek, 15. maja.
Kaže, da bo dež v prihodnjem tednu namočil tudi severovzhod Slovenije, ki ga že več tednov pesti huda suša.
