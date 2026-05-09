Slovenija

Ledeni možje bodo upravičili svoj sloves, prihaja hladna fronta

Ljubljana, 09. 05. 2026 19.58 pred 19 minutami 1 min branja 1

Avtor:
U.Z.
Skupna višina padavin

Ledeni možje, ki godujejo med 12. in 14. majem, bodo letos več kot upravičili svoj sloves. Po obdobju nadpovprečno toplega vremena se bo namreč vremenska slika nad Evropo v prihodnjem tednu izrazito spremenila, napovedujejo vremenoslovci.

V torek bo Slovenijo prešla hladna fronta, ki bo poleg prepotrebnega dežja prinesla tudi občuten padec temperatur in za ta čas precej nizko mejo sneženja, nepovedujejo vremenoslovci na portalu Meteoinfo Slovenija. 

Ob močnejših padavinah bi lahko prehodno snežilo celo pod 1000 metrov nadmorske višine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledilo bo zelo hladno sredino jutro z možnostjo slane v zatišnih legah. Nato se bo nekoliko otoplilo, vendar bo vreme ostalo spremenljivo. 

Po trenutnih napovedih bi nas lahko nov pas izrazitejšega dežja dosegel prav na "poscano Zofko", ki goduje v petek, 15. maja.

Kaže, da bo dež v prihodnjem tednu namočil tudi severovzhod Slovenije, ki ga že več tednov pesti huda suša.

VREME OHLADITEV LEDENI MOŽJE

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jedupančpil
09. 05. 2026 20.22
ja ja
bibaleze
