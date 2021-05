Ledeni možje nam bodo prinesli novo obdobje nestanovitnega vremena

Po čudoviti soboti in nedelji bo vreme v tem tednu spet bolj spremenljivo. Ponedeljek bo sicer še sončen in poletno topel s temperaturami nad 25 stopinj Celzija, v večjem delu države bo podobno tudi še v torek, v sredo, ko goduje prvi od treh ledenih mož, pa nas bo dosegla fronta s padavinami in ohladitvijo. Na srečo ohladitev ne bo tako izrazita, kot so bile pretekle, zato se tudi meja sneženja ne bo spustila pod 1500 metrov nadmorske višine, prav tako tudi negativnih temperatur ne bo.

Pred nami so vremensko spet bolj spremenljivi dnevi. Po nekaj dneh oblakov in dežja nam je vreme ob koncu tedna vendarle pokazalo svojo lepšo plat. Včeraj je bilo nebo marsikje celo povsem brez oblaka, kar se spomladi zgodi zelo redko. Bilo je tudi prijetno toplo. V Osilnici se je ogrelo kar do 27 stopinj Celzija, drugod so se temperature gibale med 21 in 25 stopinjami Celzija. Marsikje tako toplo ni bilo že vse od prvega aprila. Ne le pri nas, tudi v naši soseščini že dolgo ni bilo toliko jasnega vremena, kar nam razkriva tudi dopoldanski posnetek Nasinega satelita. Namesto oblakov lepo vidimo zasnežene Alpe, kjer bo zima vztrajala še vsaj kakšen mesec. Ledeni možje godujejo med 12. in 14. majem, dan kasneje jim sledi še poscana Zofka. Ljudje so dolga stoletja tem svetnikom pripisovali krivdo za mrzlo in deževno vreme, ki se ob spustu polarnega zraka še lahko pojavi v maju. Tudi danes bo sončno, vendar nebo ne bo več tako sinjemodre barve, saj bo k nam dotekal nekoliko bolj vlažen zrak. V bližini Britanskega otočja se namreč poglablja nov ciklon s hladno fronto, ki se bo v prihodnjih dneh pomikala v notranjost celine in nam že v noči na sredo prinesla nove padavine. Pred fronto bo pihal zelo topel jugozahodni veter, ki bo temperature v srednji Evropi močno približal 30 stopinjam Celzija. Pri nas bo danes najtopleje na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer se bo ogrelo do 27 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo na severovzhodu in ob morju. Drugod bodo temperature od 21 do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri dopoldne bo sončno, popoldne pa se bo oblačnost na zahodu povečala. Proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo v noči na sredo okrepile in razširile nad večji del države, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Na zahodu bodo temperature nekoliko nižje od današnjih, drugod večjih temperaturnih sprememb ne bo. Ob vetrovnem vremenu bo marsikje tudi ponoči nad 10 stopinj Celzija. V sredo bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta, zato bo oblačno s pogostimi padavinami, pojavljale se bodo tudi nevihte z nalivi. Več padavin bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Ohladilo se bo, po nižinah bodo popoldanske temperature okoli 15 stopinj Celzija. Tudi v drugi polovici tedna se vreme še ne bo ustalilo. Predvsem ob popoldnevih bodo pogoste plohe in nevihte.