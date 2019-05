Ledeni možje ne bodo razočarali, prinašajo deževje in hladne dni

"Od zahoda nas bo zajela hladna fronta, tako da je za danes pričakovana izrazita sprememba vremena," je povedal dežurni meteorolog na uradu za meteorologijo Agencije RS za okolje Jure Cedilnik. Padavine, ki so se ponoči pojavile na zahodu, se bodo proti jutri okrepile in zajele večji del države. Današnji dan bo tako večinoma deževen in hladneje bo, je napovedal. Najnižje jutranje temperature bodo od tri do deset, ob morju 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od pet do 12, na vzhodu do 14 stopinj Celzija.

Občutek hladnega vremena bo po napovedih meteorologov krepil tudi veter. Na Primorskem bo tako začela pihati močna burja s sunki preko 120 kilometrov na uro, tudi ponekod na Gorenjskem in v severovzhodni Sloveniji pa bo popoldne in zvečer pihal močan severni veter, ki bo v sunkih presegal 70 kilometrov na uro.

Podobno hladno in vetrovno vreme se bo po Cedilnikovih besedah nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna. Meja sneženja se bo ponekod spustila tudi pod 1000 metrov. Vreme bo precej hladno za ta letni čas, je opozoril. Po njegovem pojasnilu gre za prodor hladnega zraka, ki je za april ali maj običajen in se zgodi skoraj vsako leto.