Ledeni možje prinašajo novo ohladitev s padavinami in vetrom

Od 12. do 14. maja godujejo ledeni možje, ki jim bo dan kasneje sledila še mokra Zofka. Ljudje so jih v preteklosti imeli za glavne krivce hladnega in deževnega vremena, ki se lahko še pojavi v maju. Ledeni svetniki Pankracij, Servacij in Bonifacij so pred uvedbo gregorijanskega koledarja godovali že med 2. in 4. majem. Kljub kasnejši spremembi koledarja so se ledeni možje ohranili, s tem pa tudi pregovori, ki pravijo, da se po godovih teh svetnikov ni treba več bati slane.

Kot kaže, bodo ledeni možje in mokra Zofka letos upravičili svoj sloves, saj nam bodo prinesli dež in nižje temperature. To je po ljudski modrosti dobro, saj si lahko obetamo lepo in toplo poletje.