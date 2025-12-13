Ledeni živ žav na drsalkah

Najprej priprave, že čez nekaj sekund pa led, drsalke, glasba in različni triki. Na drsališčih v Ljubljani in Medvodah se je danes zbralo kar nekaj ljudi, večinoma družine z otroki. Ljubljansko drsališče je obiskala tudi skupina tabornic in tabornikov iz Zagorja.

Nekateri so bili na drsalkah prvič, zato padci kot pri vsakem učenju niso bili nič nenavadnega. Četudi včasih boleči, padci niso ustavili nadaljnje zabave. Spet drugi so se na drsališče danes z veseljem vrnili.

Dan na drsališču v Medvodah pa medtem ne mine brez dobre postrežbe. Med najbolj zaželenimi ostaja čaj, pove vodja turističnih programov Anja Stare Zornada iz Javnega zavoda Sotočje Medvode. "Ker so tu večinoma otroci. No, pa tudi kakšni drugi napitki, ker jih starši pripeljejo in čakajo," pojasni. Denimo kuhano vino.

Medvoško drsališče, ki je svoja vrata odprlo med prvimi po Sloveniji, bo sicer obratovalo do konca januarja. Tudi drugod so večinoma drsališča že odprli, med bolj znanimi pa je izjema mariborsko, saj bo drsalno sezono začelo 19. decembra.