Ledena dežela v Mojstrani: Svet vkovali v led

Božič je dan, ko je dovoljeno verjeti v čudeže, v najlepše čarovnije in v dobre ljudi. Božična zgodba nas to uči. Na prav poseben način jo lahko začutite v Mojstrani. Tam so svet vkovali v led, ki ga polepša v pravo umetnino, zaživele pa so tudi žive jaslice. Kot pravijo v Mojstrani, želijo ljudi tu spomniti, da sporočilo božiča ni samo tradicija. Je nekaj, kar se živi med vsemi dobrimi ljudmi.