Legalizacija konoplje: 'Ljudje se negativnih učinkov ne zavedajo dovolj'

Podatki iz tujine, predvsem iz Kanade in nekaterih držav ZDA, kažejo, da je legalizacija konoplje povzročila povečano uporabo, predvsem pri mladostnikih. "Zaskrbljujoče je, da se je povečalo število zastrupitev, neželenih zastrupitev, kjer so imeli otroci dostop do konoplje oziroma do izdelkov iz konoplje. Prišlo je tudi do povečanih hospitalizacij oziroma obiskov urgenc zaradi zastrupitev odraslih in povečanih duševnih težav," opozarja dr. Mateja Jandl z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot dodaja Jandlova, so raziskave pokazale, da pretirana uporaba konoplje povečuje tudi onesnaževanje okolja in povzroča nevarnost za hišne ljubljenčke. "Opažajo več kot 1000-odstotno povečanje hospitalizacij zaradi zastrupitev pri hišnih ljubljenčkih," doda Jandlova. Strokovnjaki opozarjajo, da se premalo zavedamo, da je konoplja droga. Še posebej nevarna je za delovno populacijo, če jo uporabljajo na delovnem mestu, kot tudi za vožnjo pod njenim vplivom. "Predvsem zmanjša njihovo koordinacijo, njihove kognitivne sposobnosti, poveča reakcijski čas ali zelo preprosto povedano: vpliva tako na tiste, ki delajo preprosta dela, kot tiste, ki delajo veliko bolj komplicirana dela," je povedala dr. Metoda Dodič Fikfak iz Kliničnega inštituta medicine dela, prometa in športa. Tveganje za prometno nesrečo pod vplivom THC je dva- do trikrat višje. "Že tako imamo absolutno preveč mrtvih v prometu, že tako imamo absolutno preveč poškodb pri delu in smrti. Malo nas je, malo je delavcev, kam torej drvimo?" doda Dodič Fikfakova.

Od marca 2017 se pri nas konoplja lahko uporablja v medicinske namene v treh primerih: v nevrologiji, onkologiji kot dopolnilno simptomatsko zdravljenje slabosti in bruhanja pri kemoterapiji ter v pediatriji. Kot pove dr. Tanja Varl Turk iz Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana, tudi v ožji skupini populacije otroških bolnikov, ki imajo redke, zelo hude oblike epilepsije. Vsako leto na ljubljanskem centru za toksikologijo in farmakologijo obravnavajo vse več bolnikov, ki potrebujejo zdravstveno pomoč zaradi znakov zastrupitve s konopljo. "Vendar pa opozarjam, tega se ljudstvo ne zaveda," dodaja Varl Turkova.

Z večanjem dostopnosti konoplje se v splošni javnosti poveča tudi uporaba konoplje, frekvenca jemanja konoplje, praviloma bolniki prihajajo tudi na produkte z višjimi vsebnostmi psihoaktivnega THC in črni trg s tem ne izgine, opozarja Varl Turkova. Med ljudmi pa vlada še eno zmotno prepričanje, zaključi Varl Turkova, da konoplja in njeni pripravki ozdravijo raka, to ne drži, dodaja, saj uporaba pripravkov v smislu zdravljenja raka ni dokazana in se zato ne izvaja nikjer po svetu.