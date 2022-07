Legendarna zračna ladja zastrla slovensko nebo

Predvidoma v sredo bo v dopoldanskih urah poletel v smeri Celja in Maribora ter prečkal slovensko-avstrijsko mejo. Sicer pa so kraji preleta odvisni od vremenskih razmer, opozarja podjetje Goodyear, v svojih zapisih na družbenih omrežjih.

Letošnje poletje je Goodyearovo zračno plovilo navduševalo tudi druge evropske prebivalce. V sklopu turneje je namreč Blimp spremljal in poskrbel za spektakularne zračne posnetke več avtomobilističnih spopadov, med tem pa preletel več evropskih mest.

Zračna ladja je sicer poglede Slovencev pritegnila že pretekli teden, ko si je za pot do dirke v Italiji prav tako izbrala slovenski zračni prostor.

Goodyear Blimp

Goodyear Blimp je zračna ladja Zeppelin NT LZ N07-101. Model cepelina v dolžino meri skoraj tri četrtine dolžine nogometnega igrišča – 75 metrov – v širino 19,5 metra, v višino pa skoraj 18 metrov. Poganjajo ga trije motorji, vsak z 200 konjskimi močmi, ki omogočajo hitrost do 125 kilometrov na uro. "Tako hitro leti v višjih legah, sicer pa je njegova običajna hitrost od 60 do 70 kilometrov na uro," je dodala prva ženska pilotka legendarnega Blimpa.

Zunanji ovoj plovila je narejen iz enakega materiala kot napihljiva vzmetnica ali napihljiva igrala za otroke, za njegovo trebušasto obliko pa poskrbi notranji tlak helija. V notranjosti cepelina se nahaja še dodatna poltrda struktura, sestavljena iz aluminijastega okvirja in ogljikovih vlaken, na katero so pritrjeni trije 4-valjni motorji. Ti zagotavljajo natančno krmiljenje ter omogočajo, da zračna ladja lebdi na mestu in vzleti ter pristane navpično, tako kot helikopter. Pilotska in potniška kabina, ki se ji reče gondola, je narejena iz ogljikovih vlaken in visi blizu sprednjega dela ovoja. Potniki vanjo vstopajo po lahkih aluminijastih stopnicah, ki jih pod zadnja vrata pritrdi član zemeljske posadke, so nam - ob lanskoletnem preletu Slovenije - podrobnosti razložili v Goodyearju Slovenija.