Legendarni režiser se je sprijaznil, da počasi odhaja

Skoraj sočasno sta v njuno življenje zarezali dve kruti diagnozi. Kostumografinji Barbari Drmota so potrdili raka materničnega vratu, nato je za ALS-om zbolel njen partner Vinci Vogue Anžlovar, režiser legendarnih filmov, tudi prve uspešnice v samostojni Sloveniji 'Babica gre na jug'. Barbara je uspešno prestala zahtevno zdravljenje, za njegovo bolezen, ki povzroča hudo mišično oslabelost in je že močno napredovala, zdravila ni. V čustvenem intervjuju sta nam zaupala, kako se z vsem skupaj spopadata, česa se bojita, česa si želita.

OGLAS

Še vedno se s trohico humorja spominjata obdobja okoli novega leta 2023, ko so v resnici v njunem življenju zavladali šok, strah in kaos. Najprej zaradi Barbarinega raka materničnega vratu. "Simptomi so bili krvavenje med spolnimi odnosi, kot kontaktne krvavitve. Najprej smo mislili, da je to povezano s kontracepcijo in sem zamenjala cel kup kontracepcije," se spominja Barbara Drmota. Nato je predčasno izsilila bris, ki je bil HPV pozitiven. Čakala jo je operacija, kemoterapija, obsevanje in tudi dve brahiradioterapiji. "To je pravzaprav notranje obsevanje. Vstavijo sonde in igle neposredno v tumor. Potem greš za 24 ur na obsevanje, gre za nepremično ležanje in vsako uro 10 minut obsevajo," pojasnjuje.

Barbara Drmota FOTO: POP TV icon-expand

Zdravljenje je bilo uspešno, zdaj je pri svojih 35 letih že v menopavzi. Ni bil išias Med njeno bitko pa so danes 60-letnemu Vinciju Vogue Anžlovarju potrdili degenerativno bolezen živčevja ALS. Začelo se je, ko je šel nekega dne s psom do bližnjega slapu in se je zaradi močnih krčev v nogah komaj privlekel domov, opisuje. "Zdravnik je posumil na išias, šel sem na fizioterapijo, tam pa so mi izmerili, da nimam oživčenih mišic," pripoveduje.

Režiser Vinci Vogue Anžlovar na snemanju filma FOTO: POP TV icon-expand

Bolezen je kmalu pokazala zobe in ga obsodila na hojo s palico, zato je lansko poletje temeljito izkoristil. Še zadnjič je hodil po peščenem morskem dnu, ne da bi se bal padca, še zadnjič vozil čoln. Potem sta mu najprej oslabeli leva roka in desna noga. Začelo je vplivati na govor in požiranje. Tudi na hojo, ne more več brez hojice, pa tudi z njo včasih pade. Ve, da se bo zadušil Četudi vsak s svojimi skrbmi, sta se z Barbaro ves čas ljubeče podpirala, poiskala sta tudi psihološko in psihiatrično pomoč. Voljo jima je vlivalo delo, njun zadnji skupni projekt je mladinski film Tartinijev ključ, ob strani jima ves čas stoji družina. Vinci trenutno jemlje zdravila proti ubijalskim krčem, pa za jetra, pomirjevala in antidepresive, zaspi s pomočjo morfija. V krvi ima vse manj kisika, slabijo mu tudi mišice, ki raztegujejo pljuča. "Tako da ... Še malo," je stvaren. Kot pravi, je živel polno življenje in sprijaznil se je, da počasi odhaja. Pravi, da se najbolj boji za bližnje, ki ga bodo enkrat našli mrtvega. "Tukaj se na koncu v bistvu zadušiš. Padeš v komo in se zadušiš," razloži. Zaveda se, da se to lahko zgodi kmalu, ob vse večji izgubi dostojanstva pa bi si zase želel evtanazije.

Četudi vsak s svojimi skrbmi, se ves čas ljubeče podpirata. FOTO: POP TV icon-expand