Legionela na ljubljanski psihiatrični kliniki

Na enoti za gerontopsihiatrijo psihiatrične klinike Ljubljana so zaznali pojav legionele.

O ukrepih reorganizacije, sanacije in terminskega plana izvedbe vseh potrebnih ukrepov bodo spregovorili na novinarski konferenci ob 15. uri.

Kaj je legionela?

Bakterija legionela sicer povzroča bolezen legionelozo. Obstajata blažja vročinska oblika legioneloze (Pontiaška vročica) in težja oblika, pri kateri se razvije pljučnica. Ime legionarska bolezen izhaja iz izbruha, ki se je pojavil med udeleženci konvencije ameriških legionarjev leta 1976 v filadelfijskem hotelu.

Legionele so prisotne v naravnih vodnih okoljih, a je število bakterij v naravnem okolju majhno, tako običajno ne predstavlja tveganja za ljudi. Legionele iz naravnega okolja zaidejo v vodne sisteme, ki so namenjeni za oskrbo s pitno vodo, hlajenje, v bazene s kopalno vodo, bazene z industrijsko vodo itd. Najbolje pa razmnožujejo v topli vodi in takrat lahko predstavljajo tveganje za ljudi.