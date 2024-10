Leglo zla: iz oči v oči z najhujšimi zločinci na Slovenskem

Kdo so največji zločinci v Sloveniji, ki so zagrešili dejanja, ki so pretresla vso državo? Kakšni so, kako razmišljajo, se kesajo? Bodo po prestani kazni kdaj zaživeli normalno življenje? S temi vprašanji se kolegica Sara Volčič ukvarja že več kot 30 let. Kot novinarka je spremljala večino največjih zločinov pri nas, se srečevala z obsojenimi morilci, z gledalci delila zgodbe žrtev kaznivih dejanj in njihovih svojcev ter spremljala tudi njihovo težko pot okrevanja po tragedijah. Zgodb se je v njeni dolgoletni karieri nabralo toliko, da bi jih lahko zbrala v debeli knjigi. In jih je. Luč sveta je namreč ugledal Sarin prvenec Leglo zla.