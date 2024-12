Umetnine slovenskega navdušenca iz več kot milijona lego kock

Kaj skupnega imajo dinozavri, potopljena gusarska ladja in Plečnikova cerkev na Barju? Njihove modele in še veliko drugih je iz več kot milijona lego kock sestavil največji slovenski navdušenec nad najbolj priljubljenimi igračami v zgodovini. Vedran Šubic pravi, da ustvarjanje domišljijskih in resničnih svetov s kockami lepša njegov vsakdan.