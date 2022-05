Leji Glojnarič po uspehu na poletnih olimpijskih igrah gluhih pripravili sprejem

Slovenci se lahko ponašamo tudi z novim izjemnim in tudi zgodovinskim športnim uspehom, tokrat na poletnih olimpijskih igrah gluhih v Braziliji. Dve zlati medalji v skoku v višino in mnogoboju je domov prinesla Leja Glojnarič, dve bronasti v enakih kategorijah pa Iris Breganski. Po njuni zaslugi so to za Slovenijo najuspešnejše poletne olimpijske igre gluhih doslej. 19-letni Leji so njeni sošolci in profesorji na celjski Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko pripravili velik sprejem.