Na Brniku pričetek gradnje 400-milijonske Lekove tovarne

Na Brniku so položili temeljni kamen za novo tovarno ljubljanske farmacevtske družbe Lek, ki sodi pod okrilje švicarskega Sandoza. Stala bo na nekaj manj kot pet hektarjev velikem zemljišču, v Leku pa načrtujejo, da bodo imeli do leta 2029 tam 267 zaposlenih. "Naložba na Brniku povezuje celoto zagotavljanja podobnih bioloških zdravil iz Slovenije za bolnike v Sloveniji, Evropi in po celem svetu," je ob tem dejal glavni izvršni direktor Leka Gregor Makuc.

Lek in Sandoz z naložbo na Brniku povezujeta celoto zagotavljanja podobnih bioloških zdravil. FOTO: Bobo icon-expand

"Danes že tretjič v zadnjih dveh letih objavljamo veliko Sandozovo naložbo. Naložba v najsodobnejšo proizvodnjo podobnih bioloških zdravil na Brniku v vrednosti 400 milijonov evrov je rezultat dolgoročnega dela," je poudaril Gregor Makuc. Spomnil je na ljubljanski razvojni center za področje podobnih bioloških zdravil in lendavsko proizvodnjo učinkovine za podobna biološka zdravila. Na Brniku pa bodo proizvajali končne izdelke in izvajali kontrolo kakovosti. Ta zgodba ni pomembna samo za Lek in Sandoz, temveč za Slovenijo, Evropo in za bolnike. "Umestitev Sandozovih zmogljivosti v Slovenijo je veliko priznanje za predano delo in prebojne dosežke vseh naših sodelavcev," je ocenil Makuc.

To je poudaril tudi premier Robert Golob, ki se je udeležil slovesnosti ob naznanitvi začetka gradnje. "Razlogi za to investicijo so Lekovi sodelavci. Vi ste ključni za to," je poudaril. "Če ne bi bilo vašega dela, predanosti, srčnosti in neizmerne želje po znanju, odkrivanju novih teritorijev in novih horizontov, potem tudi uprava ne bi tvegala in investirala tako pomembnega dela prihodnosti koncerna Sandoz v Sloveniji," je povedal Golob. "Mi pa bomo vzdrževali temelje, ki so vam pomagali, da ste prišli do znanja. Vlagali bomo v javno šolstvo in zdravstvo in ne bomo dovolili, da to razpade zaradi majhnih zasebnih interesov," je obljubil.

Do leta 2029 z 267 zaposlenimi

Naložba bo stala na nekaj manj kot pet hektarjev velikem zemljišču v neposredni bližini letališča ob cesti Kranj–Spodnji Brnik. V Leku načrtujejo, da bodo imeli do leta 2029 tam 267 zaposlenih. Investicije v občino Cerklje na Gorenjskem se je močno razveselil tudi župan Franc Čebulj. "Naložba je pomembna za občino in celotno regijo," je dejal. Po njegovih besedah bo prinesla nove razvojne priložnosti in nova delovna mesta.

Položitev temeljnega kamna za 400-milijonsko naložbo družbe Lek Sandoz v obrat za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. FOTO: Bobo icon-expand

Po besedah glavnega direktorja za proizvodnjo in oskrbo pri Sandozu Glenna A. Gereckeja je današnji dan velik dan za Sandoz in za Slovenijo. "S to zgodbo pišemo novo poglavje," je dejal. Slovenija je njihova izbira, ker ima odlične inženirje in znanstvenike, ker ponuja dobro infrastrukturo, lokacijo, politično in gospodarsko okolje ter zaradi mentalitete ljudi, ki se ne ustrašijo izzivov. Glavni izvršni direktor Sandoza Richard Saynor je povedal, da so podobna biološka zdravila najhitreje rastoči segment v njihovem razvoju, saj potrebe bolnikov in zdravstvenih sistemov po teh kritičnih zdravilih še naprej hitro naraščajo. Sandoz ima 11 tržno dostopnih podobnih bioloških zdravil ter portfelj dodatnih 28 izdelkov v različnih fazah razvoja. Njegova podobna biološka zdravila so trenutno na voljo v več kot 100 državah po svetu.

"Ko smo se pred dvema letoma ločevali od Novartisa, se je jasno pokazalo, da so spremembe lahko pogoj za rast. Sandozovo samostojno pot spremlja intenziven razvojni zagon, ki ga lahko močno čutimo v Sloveniji. Ta nam zagotavlja izjemno priložnost, da nadgradimo delovanje našega podjetja in hkrati poglobimo svoje konkurenčne prednosti," je še ocenil Makuc.

