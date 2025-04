Lek začel z gradnjo Evropskega visokotehnološkega laboratorija v Lendavi

"Nov laboratorij je del širših načrtov podjetja za krepitev proizvodnih in razvojnih zmogljivosti v Vzhodni Sloveniji, kjer Lek že izvaja največjo naložbo v svoji zgodovini – gradnjo visokotehnološkega centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila," pojasnjujejo na Leku, ki je član skupine Sandoz in dodajajo, da bo ta projekt skupaj ustvaril več kot 300 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, od tega je podjetje že zaposlilo okoli 80 sodelavk in sodelavcev.

Analitski laboratorij bo omogočal testiranje serij trdnih farmacevtskih oblik, ki se proizvajajo in pakirajo v Lendavi, so razložili. Poleg tega bo podpora izvajanju stabilnostnih študij in reanaliz skladno z evropsko zakonodajo bistveno skrajšala pretočne čase in pripomogla k boljši optimizaciji zalog. "Vse to bo prispevalo k še zanesljivejši in hitrejši dobavi kakovostnih zdravil bolnikom po vsem svetu," so prepričani.