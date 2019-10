Tudi po odločitvi vrhovnega sodišča Janković vztraja pri svojem

Zmaga Davida nad Goljatom

"Čudno je, da se moraš deset let za nekaj boriti, čeprav sploh nisi nič kriv niti nisi nič narobe naredil, samo zato ker se pač en organ, v tem primeru občina, spomni, da bodo to izvedli brez razloga, ker lahko," je desetletni boj Bitenčevih orisal Bor Bitenc.

V desetletju borb so morali v Lekarni Bitenc v svoji poslovalnici dvakrat ugasniti luči, nazadnje lani. Zato, ker se je občina Ljubljana leta 2009 brez navedenega razloga odločila, da prekine koncesijsko pogodbo.

Sprva okrožno in nato še vrhovno sodišče sta pritrdila, da občina lahko koncesijo odpove kar tako, pri čemer še danes vztraja tudi župan. Zdaj pa je ustavno sodišče vendarle tlakovalo pot do razpleta, ki so ga ves čas čakali Bitenčevi. Kot je dejal Bor Bitenc, "da se pač s takim postopkom, na tak način, ne da vzeti koncesije".



Občina Ljubljana pa je to skušala narediti z vrsto dopisov in odločb, kot je tista, v kateri je dobaviteljem Lekarne Bitenc preprosto sporočila, da bodo v najkrajšem možnem času poslovali z Lekarno Ljubljana.



Pomemben del sodbe je, da je občina brez krivdnih razlogov prekinili pogodbo, ki je bila za stalno podeljena. Janković težav ne vidi. "Ne, ker je pogodba to dovoljevala, da se prekine, da ne rabiš razloga, mi smo to naredili v skladu s pogodbo, ki jo je gospod Bitenc podpisal, tako da jaz tu ne vidim nobenih težav," je dejal.

Jih je pa videlo sodišče in imeli so jih Bitenčevi, vseh deset let sodnega spopada. Izguba prometa, zapiranje lekarne ... "Dvakrat smo morali vse odpustiti in nazaj zaposliti," je povedal Bor Bitenc. Zato bodo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahtevali povračilo nastale škode v višini 100.000 evrov.

Dejstvo, da gre za denar, ki ga bomo morali plačati davkoplačevalci, pa je Janković pospremil takole: "Hvala vam za vse, ker nam plačujete. Ko boste delali obračun, kaj plačujete davkoplačevalci, potem upoštevajte vse, kar plačamo kot Ljubljana odškodnine in kaj dobimo kot odškodnino."



V tem primeru je šlo za odškodnine z naslova MOL okoli 20.000 evrov, tu pa sta še plačili sodnih stroškov za skoraj 18.000 evrov in 14.000 odvetniških storitev.

'Ni naključje, da je aspirin v Ljubljani dražji kot v Avstriji'

Sodba je zelo pomembno sporočilo za ljubljanskega župana, da je podpisane koncesijske pogodbe treba spoštovati in da se jih ne sme samovoljno prekiniti, meni ekonomist Matej Lahovnik. "Je pa tudi spodbuda vsem ostalim podjetnikom, ki so deležni podobnih samovolj, da vztrajajo v sodnih postopkih," je dodal.

V primeru Lekarne Bitenc je šlo za uvajanje monopola Lekarne Ljubljana, kar za uporabnike njihovih storitev ne more imeti pozitivnih posledic, je prepričan. "Vse ekonomske študije kažejo, da je konkurenca dobra za potrošnike. Tudi na področju lekarniške dejavnosti vodi k nižjim cenam zdravil, k boljšim storitvam in zagotovo ni naključje, da je cena aspirina v Ljubljani dražja kot v Avstriji, Nemčiji, čeprav je kupna moč v Sloveniji bistveno nižja," je dejal v pogovoru za 24UR ZVEČER.

Po njegovih besedah tudi ni naključje, da nekatere države uvajajo možnost, da je zdravila, ki niso na recept, pod določenimi pogoji možno kupiti v trgovinah. Na ta način poskušajo spodbujati konkurenco, zniževati cene zdravil in povečevati njihovo dostopnost. "V Ljubljani pa je očitno šlo za poskus vzpostaviti monopol in pobirati monopolne rente s strani javnega zavoda," je zaključil.