V lekarni onkološkega inštituta bo pomagal skladiščni robot

Avtomatiziran sistem omogoča popolnoma avtomatizirano upravljanje zalog, in sicer od vnosa in shranjevanja do izdaje zdravil. Vsaka posamezna škatlica je sledljiva po seriji in roku uporabe, kar bistveno zmanjšuje možnost napak pri izdaji ter zagotavlja popoln nadzor nad zalogami. Zdravila robot shranjuje po načelu tako imenovanega kaotičnega skladiščenja, s čimer optimalno izkorišča razpoložljiv prostor, so danes sporočili z onkološkega inštituta.

Ob naročilu zdravil, na primer prek bolnišničnega informacijskega sistema, robot samodejno poišče in izda ustrezna zdravila. S tem se po navedbah inštituta občutno pospeši priprava dnevnih dobav za bolnišnične oddelke, hkrati pa se zmanjša tveganje za napake v procesu izdaje.

Avtomatizacija pomeni tudi precejšnjo razbremenitev zaposlenih v lekarni, saj ni več ročnega iskanja zdravil po policah. Priprava oddelčnih naročil je po ocenah od dvakrat do trikrat hitrejša, inventuro pa je mogoče opraviti v zelo kratkem času, ker sistem ves čas natančno pozna lokacijo vsake posamezne škatlice. Sistem hkrati samodejno nadzira roke uporabe zdravil in opozarja na morebitno pomanjkanje zalog.

"Avtomatizacija pomeni pomemben napredek tako za zaposlene kot za bolnike. Procesi shranjevanja, izdaje in upravljanja zalog zdravil so hitrejši, napak je manj, zaposleni pa so razbremenjeni fizičnega dela," je ob uvedbi sistema poudarila specialistka klinične farmacije in vodja lekarne Onkološkega inštituta Ljubljana Monika Sonc.