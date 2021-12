Revidiranim lekarnam negativno mnenje računskega sodišča

"Prečno revizijo smo izvedli, da bi preverili, ali so revidirane lekarne v letu 2020 nabavljale zdravila v skladu z Zakonom o javnem naročanju in ali so bile pri nabavi zdravil uporabljene veljavne cene v skladu z Zakonom o zdravilih," pojasnjujejo na Računskem sodišču.

"Revidirane lekarne dobaviteljev zdravil v letu 2020 niso izbrale na podlagi predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naročila, čeprav bi glede na skupno vrednost nabave zdravil morale izvesti enega izmed postopkov. Večino zdravil so revidirane lekarne naročale pri treh največjih dobaviteljih na podlagi neposredno sklenjenih pogodb o poslovnem sodelovanju in/ali kupoprodajnih pogodb, sklenjenih v letih od 2014 do 2020 za nedoločen čas," piše v poročilu Računskega sodišča.

Revidirane lekarne in 20 ostalih javnih lekarniških zavodov je sicer v tem obdobju 2-krat pooblastilo Lekarniško zbornico Slovenije za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila zdravil, poudarja Računsko sodišče – prvič marca 2017 in nato po njegovi razveljavitvi še drugič novembra/decembra 2019. Vendar po več kot 4 letih še vedno naročajo zdravila mimo predpisanih postopkov javnega naročanja, Državna revizijska komisija pa je oktobra 2021 tudi drugi postopek skupnega javnega naročila zdravil razveljavila, izpostavljajo.

Revidirane lekarne so sicer med revizijo izpostavile dileme oziroma razloge, zakaj naj ne bi bilo mogoče nabavljati zdravil na podlagi določenih postopkov, čeprav je Lekarniška zbornica Slovenije v letih od 2017 do 2020 od ministrstva za javno upravo prejela konkretne in uporabne rešitve za vsa vprašanja, ki se neposredno nanašajo na izbiro in izvedbo ustreznega postopka.

"Kot bistveno težavo javni lekarniški zavodi in Lekarniška zbornica Slovenije že vseskozi izpostavljajo tudi, da naj bi izvajanje postopkov javnih naročil za nabavo zdravil povzročilo motnje na trgu zdravil in moteno oskrbo prebivalstva z zdravili. Vendar pa ugotavljamo, da revidirane lekarne niso z ničimer konkretno pojasnile, kako bi izvedba javnega naročila v skladu s predpisi o javnem naročanju lahko ogrozila nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravili. Prav tako nam niso predložile dokumentov, kjer bi se do tega argumentirano in konkretno opredelila Lekarniška zbornica Slovenije," vztraja Računsko sodišče.

Dodajajo pa, da tudi podatki, ki so jih pridobili med izvajanjem revizije, kažejo, da tudi pristojne institucije na sistemski ravni še niso analizirale in ocenile realnosti in velikosti morebitnih tveganj v tej smeri. V tem primeru, pravijo, bi morali pristojni aktivno pristopiti k iskanju in oblikovanju sistemske rešitve, s katero bo naročanje zdravil skladno s predpisi Evropske unije, hkrati pa ne bo povzročilo motenj na trgu zdravil in pri oskrbi prebivalstva z njimi.