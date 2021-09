PRENOS V ŽIVO: Bi sprememba zakona o lekarniški dejavnosti vodila v razpad sistema?

Predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki so jo vložili poslanci SMC, a je pri strokovni javnosti naletela na neodobravanje, bodo na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo očitno skušali pomembno spremeniti. Predloge dopolnil k noveli so pripravili v več poslanskih skupinah, vsak svojega tudi v SMC in pa v SDS in NSi.

Predlog novele so februarja letos vložili poslanci SMC, pozneje sta Igor Zorčič in Janja Sluga umaknila sopredlagateljstvo k noveli. Predlog novele, ki so jo poslanci v prvem branju v DZ podprli, na novo opredeljuje gravitacijsko območje lekarne in s tem mrežo lekarn. Obstoječi zakon določa, da je gravitacijsko območje določeno geografsko območje sosednjih naselij in povprečno število prebivalcev tega območja, ki iz različnih razlogov gravitirajo k določenemu središču, pri čemer se povprečno število prebivalcev na določenem gravitacijskem območju ugotavlja na podlagi uradnih statističnih podatkov o stalnem prebivališču. Predlog novele pa predvideva, da bi v gravitacijsko območje šteli tudi prebivalce z začasnim prebivališčem ter dnevne in sezonske migrante, ki iz različnih razlogov gravitirajo k določenemu okolišu. Po mnenju predsednice Lekarniške zbornice Slovenije Darje Potočnik Benčič bi takšne spremembe vodile v rušenje lekarniške mreže, dolgoročno pa bi privedlo do tega, da bi v manjših krajih in na podeželju zapirali lekarne.

Na novinarski konferenci, ki jo prenašamo v živo, o pasteh novele zakona govorijo predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič, predsednik Združenja zasebnih lekarn pri Gospodarski zbornici Slovenije Matija Centrih, prisotna bosta tudi predstavnika obeh reprezentativnih sindikatov, in sicer Damir Domjan, predsednik Sindikata farmacevtov Slovenije – SIFARM, in Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

"Spremembe so nedopustne in nesprejemljive, poslanci morajo ravnati odgovorno in predlagane spremembe zavrniti. Lekarniška dejavnost pri nas je vzor dobrega lekarništva tudi v Evropi. Novela pa posega v lekarniško mrežo. Kriteriji za mrežo so pogoj, da imamo lekarne tako v mestu kot na podeželju. Deregulacija lekarništva pomeni, da se sicer odpirajo nove lekarne v mestih, se pa na podeželju zapre večje število lekarn, kar so ob deregulaciji izkusili tudi na Madžarskem, kjer se je zaprlo skoraj 600 lekarn," je povedala Potočnik Benčičeva. K temu predlogu določbe sta potem, ko je tudi zakonodajno-pravna služba DZ opozorila na to, da ni določeno, kako se bo ugotavljalo število vseh relevantnih oseb na določenem območju, zlasti dnevnih in sezonskih migrantov, podali predloge dopolnil tako v SMC kot v vladi, ki sta jih potem vložili preostali koalicijski partnerici - SDS in NSi. V SMC predlagajo, da bi minister za zdravje določil način ugotavljanja relevantnih oseb na določenem geografskem območju, v SDS in NSi pa predlagajo, da bi v število prebivalcev šteli tiste s stalnim in začasnim prebivališčem na določenem območju. Poleg tega v SDS in NSi predlagajo dopolnilo glede tega, kdaj je izpolnjen pogoj za ustanovitev lekarne na določenem območju. Za ostale člene novele zakona, tudi tistega, ki predvideva odpravo prepovedi vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti, pa v SDS in NSi predlagajo, da se črtajo.

