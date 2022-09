Lekarniška zbornica opozarja: lekarne bi lahko ostale brez zdravil

Kot poudarjajo na Lekarniški zbornici, zagotavljanje dobave le s strani enega, najugodnejšega dobavitelja ni mogoče, saj tudi veletrgovci s polnim obsegom ne zagotavljajo vedno vseh zdravil. Zavodi bi tako morali imeti vsaj dva dobavitelja za isto zdravilo. "Če bomo v naslednjem razpisu delili sklope še po zavodih, je to lahko 48 različnih cen za isto zdravilo. Najnižja cena pa postane veljavna cena. S tem vršimo pritisk na nižanje cen in sprožamo tveganje za umik zdravil s trga."

Obstoječi zakon o javnem naročanju pravi, da imajo lahko le enega, cenovno najbolj ugodnega dobavitelja. Ker pa nekaterih zdravil ni mogoče dobiti le pri enem dobavitelju, so primorani kršiti zakonodajo, da lahko pacientom zagotovijo vsa registrirana zdravila. Lekarniška zbornica se s problematiko ukvarja že vse od leta 2000. "Nikakor ne oporekamo dejstvu, da so javni lekarniški zavodi zavezanci za javna naročila. Področje nabave zdravil in oblikovanja cen je urejeno v okviru več zavodov, kar pa povzroča težave pri nakupu zdravil," je pojasnila Potočnik Benčičeva.

Če javni lekarniški zavodi brez razpisa vseeno nabavljajo zdravila, so v prekršku, globe pa plačujejo zavodi in odgovorne osebe. Če tega zavodi ne bi počeli, bi pacienti ostali brez zdravil.

Državna revizijska komisija je zavrnila že tretje skupno javno naročilo, ni pa podala vsebinske obrazložitve. Za Kraške lekarne je to sicer že peti neuspeli poskus oddaje javnega naročila. "Postopki so dolgotrajni, zahtevajo ogromno sredstev, najemamo pravne svetovalce, a vse dosedanje postopke je DKOM razveljavila," je povedala Kobalova.

Trenutno je 21 od 24 javnih lekarniških zavodov v prekrškovnih postopkih na sodišču zaradi nespoštovanja zakona o javnem naročanju pri dobavi zdravil. Eni postopki še tečejo, drugi so že zaključeni. Kraške lekarne so recimo prejele globo v višini 25.000 evrov, direktorica pa še dodatnih 500 evrov. "To je popolnoma absurdna situacija. Naj zaradi neuspelih postopkov prenehamo z izdajo zdravil ter ogrozimo zdravje prebivalcev? Si predstavljate, kakšne, tudi nepopravljive zdravstvene posledice za ljudi bi imela taka odločitev," se sprašuje Kobalova.

Predsednica zbornice je za konec pojasnila, da je naloga ministrstva, da lekarniški dejavnosti omogoči pogoje za nemoteno delovanje, z namenom, da vsak pacient dobi pravo zdravilo pravočasno. "Razumemo, da je problematika kompleksna, vendar smo prišli do točke, ko je ukrepanje nujno." Ministru so želeli problem in rešitve predstaviti, a ta do danes še ni bil na voljo za sestanek, je dejala predsednica zbornice. Ukrepati je namreč potrebno, še preden bodo nastopile težave v preskrbi.