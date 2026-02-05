Vse več lažnih spletnih lekarn z nevarnimi zdravili

Lažne spletne lekarne na spletu posnemajo domene in imena obstoječih zakonitih lekarn in za laičnega uporabnika spleta delujejo vedno bolj verodostojno, je na današnji novinarski konferenci pojasnila predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič. Pojasnila je, da kršitelje prijavljajo Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki ukrepa, kolikor lahko. Po intervenciji inšpekcijskega organa domena največkrat ugasne, vendar se znova pojavi pod novim imenom.

Podatki Finančne uprave RS kažejo, da so v letu 2024 zasegli več kot 1200 pošiljk z več kot 120.000 kosi zdravil. Med zaseženimi izdelki prevladujejo zdravila za zdravljenje erektilne motnje, okužb z zajedavci, tablete proti plešavosti, zdravila za hujšanje in proti nespečnosti. Veliko pošiljk vsebuje izdelke, ki jih zakonodaja opredeljuje kot zdravila, kupci pa so prepričani, da so naročili prehranska dopolnila, je dodala.

Opozorila je, da imajo vse zakonite spletne lekarne v EU na svoji spletni strani enotno oznako, ki se razlikuje le z zastavo države, v kateri se lekarna nahaja. Oznaka omogoča dostop do spletne strani ministrstva za zdravje, kjer je objavljen seznam vseh verificiranih spletnih lekarn, ki imajo dovoljenje za izvajanje dejavnosti.