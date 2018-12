Roman Leljak, ki je zadnje desetletje po štiri dni v tednu brskal po dokumentih UDBE v Arhivu Slovenije in ovajal. Mitji Ribičiču je, denimo, očital genocid in vojno hudodelstvo. A na Štajerskem ga ne poznajo le kot raziskovalca ...

"Ne morem niti, da ga vidim, on naj svoje poravna, svoje smeti pred svojim pragom počisti," je besna Jelka Arnuš, hčerka enega od skoraj 500 vlagateljev, ki so pred dvajsetimi leti vložili svoje prihranke v Leljakovo podjetje Avto Ideal. Ker je Leljak obljubljal 7-odstotne obresti. A je podjetje potonilo, ljudje pa – ostali praznih rok.



"Stalno je obljubljal, da bo vrnil. Zdaj pa nič,"doda še eden od oškodovancev Martin Žuman. Izdajal je tračarske časopise in medtem ko ni imel denarja, da bi ga povrnil ljudem, se je vozil z dragim avtomobilom in živel razkošno življenje.

No, Leljak se s tem sicer ne strinja: "Ne vem, če sem ravno živel na veliki nogi ..."

Pa to ni bil edini Leljakov greh. Goljufal je tudi avstrijske banke in na koncu pristal v zaporu. A če je skoraj štiriletno kazen predčasno odslužil, pa so dolgovi ostali. In celo poleteli do osmih milijonov. "Če kazenski postopek traja 15 let in tečejo zamudne obresti ... A sem potem samo jaz odgovoren?"

In medtem ko je osebni stečaj zanj terjala ena od bank, si je Leljak prizadeval, da bi mu dolgove kar odpisali. Pa mu ni uspelo. Do nadaljnjega mu bodo denar za poplačilo upnikov trgali od županske plače. A vsega, kar dolguje, s svojim dohodkom ne bo mogel vrniti. O tem pa Leljak, zdaj, ko so mu ljudje še enkrat pokazali, kako zelo mu zaupajo, noče razpravljati. In zanika, da bo odpis dolgov skušal doseči še enkrat.

A kdo sploh je Roman Leljak?

Publicist in raziskovalec arhivov, leta 2014 pa borec za referendum o arhivih. Podal je ovadbe zoper 27 pripadnikov službe državne varnosti, ki so delovali med 70. in 90. leti.

Stari znanec sodišč: Leta 1993 je pri dveh avstrijskih bankah v imenu domnevnih slovenskih posojilojemalcev pridobil posojila v vrednosti 54.000 evrov, denar pa pospravil v svoj žep. Kot direktor podjetja Avto Ideal je med junijem 1995 in septembrom 1996 ogoljufal 448 vlagateljev in jih oškodoval za 960.000 evrov. Obsojen je bil na tri leta in osem mesecev zaporne kazni.

Po prestani kazni so upniki proti njemu sprožili postopke, njegovi dolgovi so zaradi obresti narasli na skoraj osem milijonov evrov, od tega 150 evrov celo občini, ki jo bo vodil naslednja štiri leta. Leta 2015 je sodišče razglasilo njegov osebni stečaj.

Prav z županovanjem pa bo lahko poplačal svoje dolgove do 24 upnikov: od 3.129 evrov bruto plače, brez dodatkov, mu bo ostalo dobrih 840 evrov. Ljubitelj lepih deklet, bil je pokrovitelj lepotnih tekmovanj, leta 1994 pa se je govorilo, da je nekemu dekletu kupil lepotni naslov.

A kljub dolgemu seznamu škandalov, je 53 odstotkov volivcev v Radencih na grehe Romana Leljaka očitno pozabilo.