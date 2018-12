Leljak po zavrnitvi: Nekdo je skrbno opazoval mojo pot v Avstralijo

A Leljak pravi:"V Sydneyju me je na mejnem prehodu pozvala policija k sebi. Povedali so, da imajo podatke o tem, da zoper mene tečejo kazenski postopki v Sloveniji in da je to razlog, da ne morem stopiti v Avstralijo."

In ker kljub veljavni vizi pri sebi ni imel potrdila, da trenutno ni v kazenskih postopkih in se za pomoč tudi ni obrnil na slovensko ambasado, je pa pred leti že sedel zaradi poslovnih goljufij, mu v policisti v državo niso dovolili vstopiti.

"Ko so povedali, da je to razlog, da ne morem priti v državo, sem v bistvu takoj pristal, da se bom pač vrnil," zatrjuje Leljak.

'Nekdo je skrbno opazoval moj prihod'

Da bi ga na meji zavrnili zaradi njegovega kontroverznega dela, Leljak zanika, saj da je njegov hrvaški somišljenik Igor Vukić pot lahko nadaljeval in da so sporno projekcijo v petek tudi brez težav predvajali. Za izgon naj bi bila kriva za zdaj še neznana prijava po elektronski pošti.

"Nekdo je skrbno opazoval moj prihod. Namreč, če bi to poslal dva dni prej, bi mi vizo odpovedali in tudi vstopil ne bi. Razumem pa to kot eno zelo neslano šalo," še pravi novoizvoljeni župan Radencev.

Leljak 150 evrov dolguje celo občini, ki jo bo vodil kot župan

Bistveno večja težava pa Leljaka čaka v domačih Radencih. Zaradi astronomskih obresti iz starih grehov namreč dolguje skoraj osem milijonov evrov, od tega 150 evrov celo občini, ki jo bo vodil naslednja štiri leta. In ker je njegovo finančno breme dvakrat višje od proračuna Radencev, je tudi v osebnem stečaju.

"Stečajni postopek je zakonit postopek v vseh državah. Tudi predsednik Amerike Donald Trump, mislim, da ga je trikrat izvedel," pojasnjuje Leljak.

To pomeni, da bo Leljaku po nastopu funkcije od 1900 evrov neto osnovne plače na računu ostal le znesek minimalne plače, ostalo pa bo šlo za poplačilo upnikom. Razen, če bi mu uspel odpis dolgov.