Leljak z izmišljenim požarom preverjal odzivnost gasilcev

"Danes sem ob 8.28 uri s klicem na 112 sprožil gasilsko vajo za vsa gasilska društva v občini. O vaji je bil obveščen sam komandir Policije. Prvo društvo je bilo na kraju "požara" v 16 minutah, vsi ostali v času do 30 minut. Pisno analizo vaje bodo izvedli gasilci in z njo seznanili župana. Čestitam gasilcem. Fantje so res v pripravljenosti in poznajo svoje humano delo. Občanom se opravičujemo za vznemirjanje," je pred dnevi na Fecebooku zapisan radenski župan Roman Leljak.

Na klic na pomoč so se odzvala vsa prostovoljna gasilska društva v občini, ko pa so prišli na kraj, je bilo jasno, da požara ni. Kot poroča pomurski vestnik.si , Leljak soboške izpostave uprave za zaščito in reševanje ni obvestil, da gre samo za vajo, gasilci pa so tako prejeli SMS-sporočilo: "Požar park Vila Marija Radenci".

Policija po poročanju medija zadevo že preiskuje. Preverila bo, ali obstaja sum storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. 309. člen kazenskega zakonika namreč navaja, da je zloraba znamenj za pomoč ali nevarnost kazniva. Kdor neutemejeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepali brez potrebe, se kaznuje z zaporom do treh let.

Občino smo prosili za odziv župana, njegove odgovore še čakamo.

Leljak se je medtem zapletel še v incident z glasovnicami. Kot so sporočili iz Gibanja Svoboda, je Leljak prišel v pisarno tajnice volilne komisije, iz kupa glasovnic vzel nežigosano glasovnico za župane, odšel v sosednjo pisarno ter na njej obkrožil svoje ime. To nežigosano glasovnico je fotografiral in fotografijo objavil na družbenem omrežju, glasovnico pa pozneje raztrgal. Leljak to zanika.