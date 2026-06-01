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LELOSI v Sloveniji gradi nekaj, česar v modni industriji skoraj ni več

Ljubljana, 01. 06. 2026 00.15 pred 24 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Večina modne industrije danes deluje po istem principu. Razvoj na enem koncu sveta, materiali na drugem, proizvodnja pri zunanjih partnerjih, procesi razpršeni med desetine podjetij.

Pri LELOSI so ubrali drugačno pot.

Medtem ko številne modne znamke gradijo predvsem marketing in prodajo, pri LELOSI nadgrajujejo proizvodnjo, razvijajo lastne materiale in gradijo infrastrukturo za naslednjo fazo rasti podjetja. Podjetje danes v Sloveniji zaposluje okrog 200 ljudi in vstopa v novo fazo širitve razvoja, proizvodnje in poslovne infrastrukture.

Javnost podjetje sicer najbolj pozna po udobnih oblačilih in prepoznavnih dizajnih, vendar v ozadju danes nastaja precej več kot le nova kolekcija. Pri LELOSI vse več poudarka namenjajo razvoju materialov, sodobni proizvodnji, tehnološkim nadgradnjam in povezovanju različnih delov podjetja v enoten razvojno-proizvodni sistem.

LELOteks kot del sodobnega proizvodnega sistema

Pomemben del tega razvoja predstavlja LELOteks v Murski Soboti, kjer povezujejo tekstilno znanje, razvoj in sodobno proizvodnjo. V zadnjem obdobju so proizvodnjo tudi tehnološko nadgradili. Danes uporabljajo najsodobnejši CNC prikrojevalnik za izjemno natančen razrez materialov ter avtomatiziran sistem za transport izdelkov skozi proizvodnjo, kateri omogoča večjo sledljivost procesov in boljši nadzor nad posameznimi fazami izdelave. Pri podjetju poudarjajo, da avtomatizacija pri njih ni nadomestilo za ljudi, ampak podpora znanju, natančnosti in višjim standardom proizvodnje.

Avtomatiziran viseči sistem za transport izdelkov v proizvodnji LELOteks
Avtomatiziran viseči sistem za transport izdelkov v proizvodnji LELOteks
FOTO: Arhiv naročnika

Prav povezava tekstilnega znanja, razvoja in sodobne avtomatizacije je eden od razlogov, da danes proizvodnjo razvijajo na ravni najnaprednejših proizvodnih sistemov v Evropi.

Pomemben del njihove prednosti predstavlja tudi tekstilno znanje, ki ga regija z dolgoletno tradicijo še vedno ima. V obdobju, ko je velik del tekstilne industrije iz Evrope izginil, želijo pomemben del razvoja kompetenc in proizvodnega znanja dolgoročno ohranjati doma.

Natančna izdelava in šiviljsko znanje v proizvodnji LELOteks
Natančna izdelava in šiviljsko znanje v proizvodnji LELOteks
FOTO: Arhiv naročnika

Velik del razvoja pri LELOSI ostaja osredotočen tudi na materiale. Namesto uporabe standardnih rešitev na trgu razvijajo lastne materiale, kot so LeloSkin, Polarosi in Siberosi. Pri tem jih ne zanima le prvi občutek ob nošenju, ampak predvsem vprašanje, kako se izdelek obnese po več urah nošenja, pri gibanju in po številnih pranjih. Pri LELOSI verjamejo, da oblačilo ne sme dobro delovati samo ob prvem stiku, ampak ves dan in dolgoročno.

Razvoj in proizvodnja lastnih materialov LELOSI
Razvoj in proizvodnja lastnih materialov LELOSI
FOTO: Arhiv naročnika

Iz garažne zgodbe v največji razvojni projekt podjetja

Pomemben del naslednje faze razvoja predstavlja tudi nov poslovno-upravni in razvojni center v Komendi, kateri bo obsegal približno 3.500 kvadratnih metrov površine. To bo največji razvojni projekt podjetja doslej. V njem bodo združili razvoj izdelkov, podporne ekipe, razstavni prostor, fotografski in snemalni studio ter prostore za sodelovanje in izobraževanje zaposlenih. Objekt bo omogočal okoli 150 delovnih mest z možnostjo nadaljnje širitve.

Nova poslovno - upravna in razvojna stavba LELOSI v Komendi
Nova poslovno - upravna in razvojna stavba LELOSI v Komendi
FOTO: Arhiv naročnika

V Studiu Kalamar poudarjajo, da nova stavba ni pomembna predvsem zaradi velikosti ali arhitekture, ampak zaradi tega, kar sporoča o razvoju podjetja. Ko človek pride do takšnega objekta, že zunaj dobi občutek, da je to organizacija, ki je zrasla iz garažnega podjetja – iz vizije posameznika, ki je idejo postopoma uresničil tudi v prostoru. Ob tem dodajajo, da uspeh podjetja sčasoma ustvari potrebo po bolj stabilnem in povezanem okolju. Uspeh ene ideje je povzročil potrebo po organiziranem prostoru.

A kljub temu objekt ni zamišljen kot hladna korporativna stavba. V Studiu Kalamar pojasnjujejo, da so želeli ustvariti prostor, ki ohranja energijo podjetja, hkrati pa zaposlenim omogoča dobro počutje, osredotočenost in prijetno delovno okolje. Objekt mora po eni strani ustvarjati občutek dobrodošlosti, po drugi pa omogočiti koncentracijo. Poskušali smo ujeti ambientalno prijaznost - da te prostor poboža, podobno kot občutek, ki ga ljudje povezujejo tudi z izdelki LELOSI. Topli materiali, mehkejši ambienti in umirjeni toni zato pričarajo občutek topline, udobja in sproščenosti.

Center bo podjetju omogočal nadaljnjo rast, obenem pa ohranjal dinamiko in energijo, po kateri je LELOSI postal ena najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk. Pri LELOSI ob tem izpostavljajo, da jim oznaka Made in Slovenia ne pomeni le lokacije proizvodnje, ampak dejstvo, da razvoj, odločanje, standardi in ključne kompetence še naprej ostajajo doma.

Naročnik oglasa je Uvecto d.o.o.

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