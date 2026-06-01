LELOSI v Sloveniji gradi nekaj, česar v modni industriji skoraj ni več

Pri LELOSI so ubrali drugačno pot. Medtem ko številne modne znamke gradijo predvsem marketing in prodajo, pri LELOSI nadgrajujejo proizvodnjo, razvijajo lastne materiale in gradijo infrastrukturo za naslednjo fazo rasti podjetja. Podjetje danes v Sloveniji zaposluje okrog 200 ljudi in vstopa v novo fazo širitve razvoja, proizvodnje in poslovne infrastrukture. Javnost podjetje sicer najbolj pozna po udobnih oblačilih in prepoznavnih dizajnih, vendar v ozadju danes nastaja precej več kot le nova kolekcija. Pri LELOSI vse več poudarka namenjajo razvoju materialov, sodobni proizvodnji, tehnološkim nadgradnjam in povezovanju različnih delov podjetja v enoten razvojno-proizvodni sistem.

LELOteks kot del sodobnega proizvodnega sistema

Pomemben del tega razvoja predstavlja LELOteks v Murski Soboti, kjer povezujejo tekstilno znanje, razvoj in sodobno proizvodnjo. V zadnjem obdobju so proizvodnjo tudi tehnološko nadgradili. Danes uporabljajo najsodobnejši CNC prikrojevalnik za izjemno natančen razrez materialov ter avtomatiziran sistem za transport izdelkov skozi proizvodnjo, kateri omogoča večjo sledljivost procesov in boljši nadzor nad posameznimi fazami izdelave. Pri podjetju poudarjajo, da avtomatizacija pri njih ni nadomestilo za ljudi, ampak podpora znanju, natančnosti in višjim standardom proizvodnje.

Avtomatiziran viseči sistem za transport izdelkov v proizvodnji LELOteks FOTO: Arhiv naročnika

Prav povezava tekstilnega znanja, razvoja in sodobne avtomatizacije je eden od razlogov, da danes proizvodnjo razvijajo na ravni najnaprednejših proizvodnih sistemov v Evropi. Pomemben del njihove prednosti predstavlja tudi tekstilno znanje, ki ga regija z dolgoletno tradicijo še vedno ima. V obdobju, ko je velik del tekstilne industrije iz Evrope izginil, želijo pomemben del razvoja kompetenc in proizvodnega znanja dolgoročno ohranjati doma.

Natančna izdelava in šiviljsko znanje v proizvodnji LELOteks FOTO: Arhiv naročnika

Velik del razvoja pri LELOSI ostaja osredotočen tudi na materiale. Namesto uporabe standardnih rešitev na trgu razvijajo lastne materiale, kot so LeloSkin, Polarosi in Siberosi. Pri tem jih ne zanima le prvi občutek ob nošenju, ampak predvsem vprašanje, kako se izdelek obnese po več urah nošenja, pri gibanju in po številnih pranjih. Pri LELOSI verjamejo, da oblačilo ne sme dobro delovati samo ob prvem stiku, ampak ves dan in dolgoročno.

Razvoj in proizvodnja lastnih materialov LELOSI FOTO: Arhiv naročnika

Iz garažne zgodbe v največji razvojni projekt podjetja Pomemben del naslednje faze razvoja predstavlja tudi nov poslovno-upravni in razvojni center v Komendi, kateri bo obsegal približno 3.500 kvadratnih metrov površine. To bo največji razvojni projekt podjetja doslej. V njem bodo združili razvoj izdelkov, podporne ekipe, razstavni prostor, fotografski in snemalni studio ter prostore za sodelovanje in izobraževanje zaposlenih. Objekt bo omogočal okoli 150 delovnih mest z možnostjo nadaljnje širitve.

Nova poslovno - upravna in razvojna stavba LELOSI v Komendi FOTO: Arhiv naročnika