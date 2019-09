Lenarčič bo pred odborom zaslišan 2. oktobra

Slovenski kandidat za komisarja Janez Lenarčič, ki je predlagan za resor kriznega upravljanja, bo pred odborom za razvoj (DEVE) ter pridruženim odborom za okolje (ENVI) zaslišan 2. oktobra med 18.30 in 21.30, so sporočili iz evropske komisije.

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije se je danes v Strasbourgu sešla s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem in vodji političnih skupin. Po srečanju, na katerem naj bi po pričakovanjih pojasnila nekatere resorje in njihova poimenovanja, je pogovore označila za "zelo konstruktivne in pozitivne".

Časovnico zaslišanj, ki bodo v Bruslju potekala med 30. septembrom in 8. oktobrom so potrdili na konferenci predsednikov v Strasbourgu. Datumi predvidenih zaslišanj komisarskih kandidatov so sicer v javnosti sicer zaokrožili že pred dnevi.

Dejala je le, da so ji pogovori na konferenci predsednikov dali veliko zaupanja in podpore za naslednje dni in tedne, saj je zelo pomembno, da med parlamentom in komisijo vladajo razumevanje in dobri delovni odnosi. Kot je dodala, so se osredotočili na vprašanja, kot so "evropski zeleni dogovor", digitalizacija EU in močnejša vloga Evrope v svetu.

Zahteve po spremembi poimenovanja resorja za zaščito evropskega načina življenja

Spremembo poimenovanje resorja za zaščito evropskega načina življenja, ki vključuje tako migracije kot varnost in zaščito zunanje meje, so zahtevali socialisti (S&D), liberalci (RE) in Zeleni. V Evropski ljudski stranki (EPP), ki ji pripada von der Leynova sicer do naziva ne želijo biti kritični.

V parlamentu so nezadovoljni tudi zaradi nejasnega poimenovanja in pristojnosti nekaterih resorjev, med drugi so izpostavili resor za "demokracijo in demografijo" ter resor "mednarodno partnerstvo", še posebej pa so bili kritični zaradi odsotnosti področij, kot so ribištvo, znanost, kultura ter socialna politika v poimenovanju resorjev.

Kot je ponazoril predsednik parlamenta David Sassoli (S&D), naziv "inovacije in mladi", kamor sicer sodi področje izobraževanja in kulture, ne pomeni "raziskav in kulture".