Lenarčič: Financiranje STA se ne more pogojevati z okrnjenjem njene neodvisnosti

Komisija bo po njegovih besedah skrbno spremljala stanje in bo poskušala tudi ukrepati, ko bo to potrebno.

Komisija po Lenarčičevih besedah navaja zaskrbljujoče stanje na področju medijev, pri čemer je izpostavila predvsem dvoje: nadaljnje neplačevanje javnih storitev STA kljub večkratnim jasnim pozivom, naj se financiranje zagotovi nemudoma, ter nadaljnje nadlegovanje novinarjev, zlasti na družbenih omrežjih. Na vprašanje, zakaj je v primeru STA v poročilu uporabljen razmeroma šibek jezik, je komisar poudaril, da je poročilo komisije glede STA jasno - pove, da financiranja ni, čeprav je to obveznost vlade in kljub pozivom komisije k zagotovitvi financiranja.

Lenarčič je ob tem izpostavil tudi nujnost zagotovitve neodvisnosti STA. "Gre za dve stvari - gre za financiranje in za ohranitev neodvisnosti. Kar z drugimi besedami pomeni, da se to financiranje, ki ga je vlada dolžna zagotoviti, ne more pogojevati na način, da bi se okrnila neodvisnost STA," je poudaril. Na vprašanje, ali bo poročilo imelo kakšen učinek, pa je Lenarčič odgovoril, da je poročilo predvsem preventivnega značaja in da ima vlogo zgodnjega opozarjanja. Bistveno se mu zdi, da se o tem govori tako na evropski ravni kot v članicah, saj da je že to dosežek sam po sebi.

Ne bo pa ostalo samo pri tem, zagotavlja Lenarčič. Komisija bo po njegovih besedah skrbno spremljala stanje in bo poskušala tudi ukrepati, ko bo to potrebno. Ima več vzvodov: postopek po 7. členu, vložitev tožbe pred Sodiščem EU in uredbo o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

"To so vzvodi, ki so na voljo ali v pripravi. Od stanja v članici pa je odvisno, ali in kateri od teh vzvodov bo uporabljen," je še poudaril komisar po objavi drugega letnega poročila komisije o vladavini prava v članicah EU.