Lenarčič: Gre za reševanje življenj in pomoč ljudem v stiski

Komisarski kandidat iz Slovenije Janez Lenarčič, ki mu je novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dodelila resor za krizno upravljanje, je sporočil, da ta resor sprejema z zadovoljstvom. Po njegovem gre za pomembno, a hkrati zelo zahtevno področje dela EU, saj gre za reševanje življenj in pomoč ljudem v stiski.

Resor za krizno upravljanje je pristojen za evropsko civilno zaščito in humanitarno pomoč, v okviru katerega bo komisar opravljal vlogo evropskega koordinatorja za hitro odzivanje. Pri tem bo imel podporo generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in operacije humanitarne pomoči (ECHO).

Lenarčič je odločitev komentiral z besedami, da je krizno upravljanje pomembno, a zahtevno področje dela EU, saj gre za reševanje življenj in pomoč ljudem v stiski. FOTO: Damjan Žibert

Na Twitterju se je Janez Lenarčič odzval z besedami, da mu bo voditi ta resor v čast. Dodal je, da se zaveda dogovornosti, ki pritiče temu položaju in se že veseli zaslišanja pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta.

"Dejstvo je, da se zaradi posledic vse bolj silovitih klimatskih sprememb in hudih spopadov, vztrajno veča število ljudi po svetu, ki nujno potrebujejo pomoč," je Lenarčič poudaril v pisnem sporočilu za javnost. Dodal je, da so posledično potrebe po pomoči vse večje, čemur morajo slediti tudi sredstva in njihova učinkovita uporaba.

Izpostavil je, da ta resor naslavlja zelo pomemben del odzivanja EU na aktualne globalne izzive, ki terjajo trajnostno naravnano, usklajeno in inovativno delovanje EU ter držav članic. Ob tem bo po njegovi oceni treba za hitro in učinkovito pomoč zagotoviti dovolj zmogljivosti za zaščito ljudi, okolja in premoženja. Poudaril je še, da se zaveda izziva, ki je pred njim. Gre namreč za reševanje življenj in krepitev sodelovanja med državami tako preventivno kot v dejanskem primeru naravnih in drugih nesreč. Te so žal vse pogostejše, hujše, vplivi podnebnih sprememb pa jih samo še stopnjujejo, ne glede na nacionalne meje. Razsežnosti so lahko neslutene, za vsako državo in njene prebivalce, je zapisal. "Usklajevanje na ravni EU, med državami članicami in širše je pri tem izjemnega pomena," je ocenil Lenarčič. Predlagani resor Lenarčič razume tudi kot priznanje Sloveniji,"kjer smo stkali močno tradicijo nudenja humanitarne pomoči in civilne zaščite". Napovedal je še, da bo prihodnje tedne posvetil temeljitim pripravam na predstavitev v pristojnem odboru Evropskega parlamenta. Potočnik: Resor za krizno upravljanje ima ključno vlogo pri oblikovanju boljšega sveta Prvi evropski komisar iz Slovenije Janez Potočnik je v odzivu na razdelitev resorjev v novi evropski komisiji ocenil, da resor za krizno upravljanje morda ni ravno tisti, ki ga je Lenarčič omenjal med želenimi, ima pa ključno vlogo pri oblikovanju boljšega sveta. Evropska unija je največji humanitarni igralec na svetu, je poudaril Potočnik. Humanitarni fond za letošnje leto so na primer v Bruslju po podatkih Evropske komisije zastavili pri 1,6 milijarde evrov, kar je desetkrat več kot leta 2015. Janez Lenarčič bo odgovoren tudi za koordiniranje odzivov na naravne nesreče, kar bo zaradi podnebne krize čedalje pomembnejše, je še prepričan Potočnik. "Vsi resorji so pomembni, zato tudi obstajajo in v vsakem je mogoče pustiti pomemben oseben pečat,"je še ocenil Potočnik, ki je bil v prvem komisarskem mandatu pristojen za znanost in raziskave, v drugem pa za okolje. Fajonova zadovoljna z resorjem, ki je pripadel Sloveniji "Odločitev pozdravljam, saj je upravljanje s krizami in humanitarno pomočjo dobra izbira, saj ima Lenačič kot preizkušen diplomat nedvomno vse potrebne izkušnje in znanje. Sloveniji posredno odpira priložnosti, da okrepi svojo vlogo na mednarodnem parketu," je na Twitterju zapisala evropska poslanka iz SD Tanja Fajon.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dodala je, da je zelo zadovoljna tudi z odločitvijo, da je najpomembnejši projekt EU nov zeleni dogovor zaupan Timmermansu. Brgleza skrbi, da bo za demokracijo 'odgovorna' Hrvatica Iz stranke SD so sicer sporočili, da pozdravljajo odločitev, da Lenarčič dobi resor kriznega upravljanja. "Globalne spremembe na tem področju so izjemen izziv," so zapisali in dodali da lahko Slovenija s tem resorjem krepi svoj ugled in proaktivni pristop za boljšo odzivnost in učinkovito pomoč v primeru nesreč in kriznih žarišč v Evropi in po svetu. "Skrbi me, da je hrvaška kandidatka dobila resor za demokracijo, glede na to, da vsi kazalniki mednarodnih agencij kažejo, da se stopnja demokratičnosti na Hrvaškem v zadnjih 10 letih slabša," je opozoril evropski poslanec Milan Brglez. 'Resor očitno ni med pomembnejšimi, saj ga je von der Leynova omenila ob koncu' "Z zanimanjem bomo spremljali, katere bodo pristojnosti in naloge komisarja za krizno upravljanje. Glede na to, da gre za nov resor, lahko samo ugibamo. Očitno pa ni med najpomembnejšimi, saj ga je von der Leynova omenila med zadnjimi, brez vsebinskih pojasnil,"pa je zapisala evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc.