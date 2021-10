Lenarčič in Močnik uspešna na misiji JATAC 2021

Septembra je na Zelenortskih otokih in otoku St. Croix na Karibih potekal mednarodni raziskovalni projekt v organizaciji Evropske vesoljske agencije (ESA), pri katerem so sodelovale raziskovalne inštitucije, kot so ameriška vesoljska agencija (NASA), francoski nacionalni center za znanstvene raziskave (CNRS), nemško središče za zračne in vesoljske polete (DLR), grški Nacionalni observatorij v Atenah (NOA) in slovenska Univerza v Novi Gorici, kjer je kot vodja Centra za raziskave atmosfere zaposlen tudi dr. Griša Močnik. Kot so sporočili iz ekipe Green Light World Flight (GLWF), sta na osnovi dolgoletnih izkušenj raziskovanja ozračja pri projektu GrenLight WorldFlight in razvoja merilnih inštrumentov sodelovali tudi podjetji Aerovizija d.o.o. in Haze d.o.o.

Matevž Lenarčič in Griša Močnik sta v okviru projekta opravila enajst raziskovalnih poletov v zahtevnih pogojih slabe vidljivosti, nad odprtim morjem, ob močnih turbulencah pri vzletih in pristankih na letališču Cesaria Evora, skritemu med ostrimi vulkanskimi vršaci. Tudi letalo je bilo izpostavljeno ekstremnim pogojem, visokim temperaturam, vlagi in veliki količini trdih delcev v ozračju, katerih vpliv na varnost letenja tudi še ni docela raziskan, so pojasnili.

Kot so dodali, je slovenska ekipa opravljala zajem podatkov s sedmimi različnimi inštrumenti v spodnjem sloju atmosfere do višine približno treh kilometrov. Ugotavljali so velikost in barvo delcev, koncentracijo in višinsko razporeditev, prosojnost atmosfere, izvor delcev in medsebojno interakcijo. Podatke bo nato Griša Močnik s svojo ekipo analiziral in znanstveno interpretiral v sklopu rezultatov celotne JATAC-kampanje. Podatki bodo omogočili poglobljeno razumevanje dogajanja v atmosferi, vpliv trdih delcev na dvigovanja temperature, klimatske spremembe in razvoj vse pogostejših in vse bolj uničujočih hurikanov in drugih vremenskih ekstremov, ki se pojavljajo tudi v Sloveniji.