Lenarčič in von der Leynova v Bruslju o izzivih in vrednotah EU

Slovenski kandidat za evropskega komisarja Janez Lenarčič in novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta v Bruslju opravila neformalni spoznavni pogovor, so sporočili iz stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju.

Lenarčič je med resorji, ki so po njegovem mnenju zanimivi tudi za Slovenijo, že večkrat omenil okolje, digitalizacijo, raziskave, regionalno politiko, širitev in zunanjo trgovino.

V tej točki bi lahko nekatere kandidate tudi zavrnila. Nekdanji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je leta 2014 tako zavrnil šest kandidatov. Lenarčič je med resorji, ki so po njegovem mnenju zanimivi tudi za Slovenijo, že večkrat omenil okolje, digitalizacijo, raziskave, regionalno politiko, širitev in zunanjo trgovino.

Razporeditvi resorjev sledijo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra. Evropski parlament na glasovanju na plenarnem zasedanju ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo.