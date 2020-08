Lenarčič: Izhod iz kriznega položaja bo dolgotrajen, Libanon potrebuje strukturne reforme

Evropski komisar Janez Lenarčič je po donatorski konferenci za Libanon izpostavil, da bo izhod iz položaja, v katerem je država, dolgotrajen. Že pred eksplozijo je bila v bankrotu, koronavirus je prinesel še zdravstveno krizo. A če bo hotela pomoč pri gospodarski obnovi, bo morala vlada izboljšati upravljanje države in sprejeti strukturne reforme.

Na mednarodni donatorski konferenci za podporo Libanonu po uničujoči eksploziji v Bejrutu je sodelovala tudi Evropska komisija. Libanonu bo skupaj namenila 63 milijonov evrov – 33 jih je že dodeljenih, 30 pa jih še bo. "Ta uničujoča eksplozija je povzročila veliko stisko ljudi," je spomnil Janez Lenarčič in naštel, da je umrlo več kot 150 ljudi, ranjenih je čez 6000, okoli 300.000 jih je ostalo brez strehe nad glavo, številni so pogrešani. "Materialna škoda je ogromna. Pristanišče je uničeno, del mesta tudi, šole, bolnišnice, stanovanja ... in vse to bo imelo dolgoročni negativni učinek na blaginjo Libanoncev," je opozoril. Zato se mora mednarodna skupnost odzvati. "Evropska komisija se je odzvala hitro, nemudoma. Že 5. avgusta zjutraj, potem ko smo čez noč dobili prošnjo za to, smo aktivirali mehanizem EU za civilno zaščito. Z veseljem ugotavljam, da je odziv držav članic dober, hiter, prve ekipe reševalcev so bile na poti v Bejrut že isti dan," je opisal. Namen današnje donatorske konference pa je bil motivirati širšo mednarodno skupnost, da se odzove in pomaga. Ugotavljal je, da so mnoge države na konferenco prišle brez konkretnih številk, koliko bi lahko namenile za humanitarno pomoč. "Te je pričakovati po ocenah potreb, v naslednjih dneh," je napovedal in dodal, da je Evropska komisija svoj delež pomoči določila na podlagi informacij in ocen svojih predstavnikov s terena.

Lenarčič je danes izpostavil, da bo izhod iz krize v Libanonu dolgotrajen.

Kar zadeva humanitarno pomoč, po njegovih besedah tudi ni razlogov za skrb, da ta ne bi prišla v prave roke, ker ne gre vladam držav, ampak se posreduje ljudem, ki jo potrebujejo, prek uveljavljenih humanitarnih organizacij, na primer Rdečega križa in drugih organizacij. Humanitarni pomoči naj bi v naslednji fazi sledila tudi pomoč mednarodne skupnosti pri gospodarski obnovi Libanona. "A danes je bilo tudi na tej donatorski konferenci izraženo mnenje, da bo za to pomoč pri gospodarski in finančni obnovi državi treba najprej opraviti globoke strukturne reforme," je izpostavil Lenarčič. Kot je namreč spomnil, je bil že pred to tragedijo Libanon v težkem položaju. "Država je bila gospodarsko na kolenih, finančno v bankrotu, socialne stiske so se večale, skoraj polovica prebivalstva je živela pod pragom revščine. Dodatno se je začelo povečevati število okuženih s koronavirusom, povečala se je še zdravstvena kriza in na koncu še ta silovita eksplozija," je naštel.