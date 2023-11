Lenarčič: Izraelska omejitev goriva ovira izvajanje humanitarne pomoči v Gazi

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je pozval k povečani dostavi goriva v Gazo in pri tem opozoril, da izraelska omejitev goriva ovira izvajanje humanitarne pomoči. Spomnil je tudi, da resolucija Varnostnega sveta ZN od vseh strani zahteva neoviran dostop za humanitarno pomoč na območje.

"Pozivamo k povečanju dobave goriva za območje (Gaze)," je dejal Lenarčič na današnjem dogodku za novinarje v Bruslju, posvečenem humanitarni pomoči EU. "Humanitarni dostop bi moral temeljiti na potrebah in ne na omejitvah," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal komisar, ki upa, da bo prišlo do daljše prekinitve ognja v vojni med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas.

Po besedah Lenarčiča se dostava pomoči v Gazo sooča z dvema ozkima grloma. Tovornjaki, ki so vstopali v Gazo prek mejnega prehoda Rafa - edinega prehoda med palestinsko enklavo in Egiptom, so morali opraviti varnostni pregled na točki, oddaljeni 90 minut vožnje. Druga težava pa je, da Izrael dovoli le omejene količine goriva v Gazo, ki "še vedno ne zadoščajo za potrebe" v enklavi. Lenarčič je dejal, da Bruselj poziva k večji zmogljivosti pregledov tovornjakov in dovoljenju za dostavo večjih količin goriva v Gazo. Opozoril je, da je gorivo bistveno za humanitarne operacije, bolnišnice, vodne postaje, obrate za razsoljevanje, vodne črpalke in pekarne. "Količine, ki trenutno dnevno vstopajo, za vse to niso dovolj," je dejal. Lenarčič je tudi poudaril, da je resolucija Varnostnega sveta ZN s 16. novembra zavezujoča za vse strani in od njih zahteva, da omogočijo "neoviran dostop" za hrano, vodo, zdravila, gorivo in druge potrebne pripomočke za Gazo.

Ob tem je pripomnil, da Hamas ali, kot kaže, Izrael ne spoštujeta mednarodnega humanitarnega prava, še poroča AFP. Države članice EU in humanitarne organizacije skušajo v okviru začasnega premirja med Izraelom in Hamasom, ki je stopilo v veljavo prejšnji petek in bilo v ponedeljek podaljšano za dva dni, zagotoviti pomoč 2,3 milijona prebivalcem Gaze. Velik del prebivalstva Gaze je bil razseljen zaradi izraelske vojaške operacije, sprožene po napadih Hamasa na Izrael 7. oktobra. Na izraelski strani je bilo ubitih kakih 1200 ljudi, v ofenzivi na Gazo pa po palestinskih navedbah skoraj 15.000 ljudi, med njimi več tisoč otrok.