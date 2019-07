Lenarčič med 'zanimivimi' resorji izpostavil okolje in raziskave

Slovenski kandidat za komisarsko mesto Janez Lenarčič upa, da bo prihodnja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kandidate presojala po njihovi strokovnosti in usposobljenosti, sicer pa njeno ambicijo, da bi imela v komisarski ekipi polovico žensk, označuje za hvalevredno.

Merila za ustreznost komisarskega kandidata so po lizbonski pogodbi sicer tri: splošna usposobljenost, zavzetost za Evropo in neodvisnost, izpostavlja Lenarčič in poudarja, da sam izpolnjuje vsa ta merila.